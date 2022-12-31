وجدة أنجاد.. صديقي يشرف على تدشين مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية

هبة بريس - وجدة

قام محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الجمعة 30 دجنبر الجاري، بزيارة ميدانية على مستوى إقليم وجدة أنجاد بجهة الشرق، مرفوقا بوالي صاحب الجلالة على جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد وممثلي الغرفة الفلاحية بالجهة بالإضافة إلى مهنيين ومنتخبين محليين ووفد من المسؤولين بالوزارة.

وهمت الزيارة تدشين وإطلاق عدد من المشاريع التنمية الفلاحية والقروية المنجزة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر2020-2030 بالعمالة، كما تم الوقوف على تقدم منجزات برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية بالعمالة.

وعلى مستوى دوار المحاميد بالجماعة الترابية أهل أنكاد، اطلع الوزير على برنامج إنجاز وتهيئة المسالك القروية بعمالة وجدة أنجاد وكذا الأشغال المبرمجة خلال 2022-2024. بهذه المناسبة، تم تدشين المسلك القروي المحاميد الذي أنجز على مسافة 3,3 كلم باستثمار إجمالي يقدر ب 2,13 مليون درهم.

باستثمار إجمالي يقدر ب 9 مليون درهم، سيساهم البرنامج في فك العزلة عن الساكنة القروية وتسهيل الولوج إلى المرافق الضرورية وبالتالي تحسين ظروف العيش. وقد مكن البرنامج من تهيئة المسالك القروية على مسافة 19 كلم، لفائدة ساكنة الجماعات الترابية لأهل أنجاد وبني خالد وإسلي.

على مستوى دوار لحواوسة بالجماعة الترابية أهل أنجاد، اطلع الوزير على تقدم إنجاز برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على مستوى عمالة وجدة، حيث يشمل هذا البرنامج توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة، تلقيح 275.963رأس من الأغنام والماعز ومعالجة 3095 خلية نحل ضد مرض الفارواز، إنجاز 5 أثقاب مائية واقتناء 6 صهاريج، إضافة الى التهيئة الهيدروفلاحية على مساحة 1300 هكتار.

في إطار هذا البرنامج، تم توزيع 124.750 قنطار من الشعير المدعم و 24.285 قنطار من الأعلاف المركبة، وإنجاز الري التكميلي ل 1150 هكتار من الأشجار المثمرة.

كما تفقد الوزير كذلك، تقدم أشغال إنجاز نقطة ماء بدوار لحواوسة. باستثمار إجمالي قدره 1 مليون درهم، سيمكن إنجاز هذا المشروع الذي يوجد في طور الهندسة المدنية، من التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية بهذا الدوار وتوفير المياه الضرورية لسقي الأشجار المثمرة بما فيها أشجارالزيتون واللوز، بغية ضمان استدامتها.

وبالجماعة الترابية عين الصفا، أعطى الوزير الانطلاقة لأول مشروع لتجميع سلسلة الخروب بجهة الشرق في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. يضم المشروع 16 فلاح ُمجمًع على مساحة إجمالية تقدر ب 628 هكتار ينتمون للجماعات الترابية عين الصفا وريسلان ومستفركي وسيدي موسى لمهاية.

يشمل هذا المشروع بناء وتجهيز وحدة لتعبئة وتحويل الخروب، التأطير التقني وتكوين الفلاحين المجمًعين.

وهو يهدف الى تثمين سلسلة الخروب عبر توسيع غراسة الخروب على مساحة 2200 هكتار وتحسين المردودية لبلوغ 5 طن في الهكتار وخلق فرص الشغل وتحسين دخل الفلاحين.

وسيكون للمشروع آثار سوسيو اقتصادية مباشرة على الساكنة الجهة، حيث سيمكن من تحسين التسويق وتنظيم الإنتاج الفلاحي.

بالجماعة الترابية عين الصفا، قام الوزير بالاطلاع على البرنامج الجهوي للبذر المباشر والذي يندرج في إطار توجيهات الوزارة لإرساء فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية وناجعة بيئيا، تماشيا مع استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. يهدف البرامج الى بلوغ 50.000 هكتار على مستوى الجهة منها 9500 هكتار على مستوى إقليم وجدة أنجاد في أفق سنة 2030.

كما اطلع الوزير على برنامج الزرع المباشر للحبوب بعمالة وجدة أنجاد والذي يرتقب أن يبلغ مساحة 238 هكتار بالنسبة للموسم الحالي.

وفي الأخير، على مستوى الجماعة الترابية أهل أنجاد، قام الوزير بزيارة لوحدة لاستخلاص زيت الزيتون والتي أنجزت في إطار الشراكة بين الدولة والخواص، باستثمار يفوق 9.7 مليون درهم، وهي مختصة في إنتاج الزيتون البكر الممتازة.

وتتوفر الوحدة على طاقة تخزين ب 200 طن من الزيوت وبطاقة إنتاج بحوالي 80 طن في اليوم.

يهدف المشروع إلى خلق 67 منصب شغل مباشر وغير مباشر، تحسين جودة زيت الزيتون الموجهة للتصدير وتحسين دخل منتجي الزيتون والمساهمة في تنمية سلسلة الزيتون بجهة الشرق.

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