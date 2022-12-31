وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس 16

هبة بريس - وكالات

توفي بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، اليوم السبت، عن عمر ناهز 96 عاما بعد تدهور حالته الصحية وإعلان البابا فرنسيس أن سلفه بنديكتوس السادس عشر “مريض للغاية”، وطلب من جموع المصلين في الفاتيكان الصلاة من أجله.

وقال مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي ماتيو بروني، في بيان عبر تويتر: “أبلغكم بحزن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر توفي اليوم الساعة 9:34 [بالتوقيت المحلي] في دير الكنيسة الأم في الفاتيكان”.

وأضاف: “سيتم توفير مزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن”.

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