الفرنسي المغربي إلياس حسني يوقع أول عقد احترافي مع باريس سان جيرمان

2022-12-31 / 11:31
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هبة بريس

أعلن نادي باريس سان جيرمان، الجمعة، عن توقيع أول عقد احترافي لمهاجمه الشاب الفرنسي المغربي إلياس حسني، حتى 30 يونيو 2026.

وانضم حسني إلى مركز التكوين الأولي للنادي الباريسي عام 2017، قادما من نادي باريس إف سي، قبل أن ينضم إلى مركز التكوين لأقل من 17 سنة، والصعود إلى فريق أقل من 19 سنة، حيث أثبت نفسه كلاعب واعد منذ بداية موسم 2022-2023.

وتألق حسني بشكل ملحوظ وساهم في تأهل فريقه إلى دور الـ 16 في دوري كأس الاتحاد الأوروبي للشباب، حيث سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 6 مباريات.

وظهر المهاجم الشاب لأول مرة على ورقة الفريق الاحترافي بمناسبة لقاء الدوري الفرنسي، الأربعاء الماضي، ضد ستراسبورغ في ملعب حديقة الأمراء.

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