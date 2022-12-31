أمن سلا يوقف سارق سيدة بالعنف في الشارع العام

هبة بريس

تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، بجدية كبيرة، أمس الجمعة 30 دجنبر 2022، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين باعتراض سبيل سيدة وتعريضها للسرقة بالعنف بالشارع العام بالمدينة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة تابريكت بمدينة سلا، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 21 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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