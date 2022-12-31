أمن سلا يوقف سارق سيدة بالعنف في الشارع العام

2022-12-31 / 11:01
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هبة بريس

تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، بجدية كبيرة، أمس الجمعة 30 دجنبر 2022، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين باعتراض سبيل سيدة وتعريضها للسرقة بالعنف بالشارع العام بالمدينة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة تابريكت بمدينة سلا، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 21 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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‫10 تعليقات

  2. يجب ان يصدر قانون يجرم هؤلاء المجرمين في الزيادة على السجن الذي يجب ان يكون في احر واقصى مناطق الجنوب وليس المناطق الحضرية..

  3. هذه سياسة مخزنية ممنهجة تحسيس المواطنين بعدم وجود الامن في البلاد لان الدولة والجهاز الامني بصفة خاصة قادر بكل سهولة القضاء على هذه الكائنات الضارة..

  5. يجب توفير الأمن بالمستشفيات وبجميع الإدارات وان تكون حملات اعتقال مستمرة..

  6. نتاءج التدمير الممنهج للتعليم العمومي بدات تلوح بوادرها و القادم اسوء ..

  8. اللهم انا هذا لمنكر يجب على الأمن التدخل بحزم و القضاء بحكم قاسي على هاته الطبقة الطاغية ..

  10. على الامن استخدام السلاح للقضاء على المجرمين وذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم وطنيا..

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