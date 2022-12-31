أخنوش يرد على معارضة جماعة أكادير وينفي توقيع اتفاقية مع إسرائيل
أحرج رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير عزيز أخنوش، أعضاء المعارضة، الذين ادعوا توقيع توأمة جماعة أكادير مع مدينة “نيشر” الإسرائيلية، وذلك خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة أكادير التي عقدت اليوم الجمعة.
ورد أخنوش على نقطة نظام المعارضة المتعلقة بمزاعم توقيع رئاسة المجلس، اتفاقية توأمة المدينتين، والتي اعتبرها كاذبة ولا أساس لها من الصحة، نافيا هذه الادعاءات وداعيا المعارضة في الوقت نفسه، إلى تحري المعلومة الصحيحة والدقيقة قبل توجيه أصابع الاتهام نحو المجلس، وتغليط الرأي العام.
وفي خضم النقاش المحتدم، طلب أخنوش من المعارضة التوقف عن تمويه الرأي العام وخاصة ساكنة عاصمة سوس، من خلال الترويج للأكاذيب والأخبار الزائفة. وقال مخاطبا ماء العينين الصادق عن اليسار: ” الاتفاقية توجد في مخيلتك فقط، لم يجر التوقيع على أية اتفاقية، ولم يتم برمجتها في أي جدول أعمال “.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وإسرائيل وقعا اتفاق التطبيع قبل سنتين، لاستئناف العلاقات بينهما، ووقع على الاتفاق من الجانب المغربي، رئيس الحكومة آنذاك، سعد الدين العثماني.