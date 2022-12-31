أخنوش يرد على معارضة جماعة أكادير وينفي توقيع اتفاقية مع إسرائيل

2022-12-31 / 10:00
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هبة بريس

أحرج رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير عزيز أخنوش، أعضاء ‏المعارضة، الذين ادعوا توقيع توأمة جماعة أكادير ‏مع مدينة “نيشر” ‏الإسرائيلية، وذلك خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس ‏مدينة أكادير التي عقدت اليوم الجمعة.‏

ورد ‏أخنوش على نقطة نظام المعارضة المتعلقة بمزاعم توقيع ‏رئاسة المجلس، اتفاقية توأمة ‏المدينتين، والتي اعتبرها ‏كاذبة ولا أساس لها من الصحة، نافيا هذه الادعاءات وداعيا المعارضة في الوقت نفسه، إلى تحري المعلومة الصحيحة ‏والدقيقة قبل توجيه أصابع الاتهام نحو المجلس، وتغليط الرأي العام.‏

وفي خضم النقاش المحتدم، طلب أخنوش من المعارضة التوقف عن تمويه ‏الرأي العام وخاصة ساكنة عاصمة سوس، ‏‏من خلال الترويج للأكاذيب والأخبار الزائفة. وقال مخاطبا ماء العينين الصادق عن اليسار: ” الاتفاقية توجد في مخيلتك ‏فقط، لم يجر ‏التوقيع على أية اتفاقية‎، ولم يتم برمجتها في أي جدول أعمال “.‏

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وإسرائيل وقعا اتفاق التطبيع قبل سنتين، لاستئناف العلاقات بينهما، ووقع على الاتفاق ‏من الجانب المغربي، رئيس الحكومة آنذاك، سعد الدين العثماني.‏

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