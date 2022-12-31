“ديو جديد سيجمعهما”..لقاء شرين و فضل شاكر يلهب منصات التواصل الاجتماعي

2022-12-31 / 10:20
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نجلاء مزيان

تقاسم النجم اللبناني فضل شاكر مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لقائه بالنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

و عقب أغنية “العام الجديد” التي جمعتهما قبل 10 سنوات، يتجدد اللقاء بينهما في لبنان، وذلك من أجل التحضير ل”ديو” جديد سيجمعهما بالمستقبل القريب.

ونشر الفنان فضل شاكر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، مقطع فيديو يجمعه بشرين في مُخيم عين الحلوة في صيدا.

وشارك في هذا اللقاء كل من المنتج يوسف حرب، والشاعر أحمد ماضي وبعض الأصدقاء المقربين من الطرفين.

و ألهب لقاء شرين و فضل شاكر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقاطع الفيديو على نطاق واسع من طرف العديد من النشطاء.

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