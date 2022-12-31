العزل يطال رئيس جماعة ونائبه ببولمان من طرف إدارية فاس

ع محياوي - هبة بريس

أصدر المحكمة الإدارية بفاس قرارا يقضي حسب مصدر ” هبة بريس ” بعزل رئيس جماعة سيدي بوطيب ونائب له وهما استقلاليين، من العضوية والمهام بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع شمول هذا القرار بالنفاذ المعجل.

عزل الرئيس ونائبه ، حسب ذات المصدر، جاء بعد شهر ونصف من تقديم عامل إقليم بولمان، طلبين في الموضوع عين لهما ملفان أمام المحكمة الإدارية بفاس التي ناقشتهما وأصدرت قراريها بعد سنة واحدة من انتخابهما وتشكيل المكتب المسير للجماعة المنتظر إجراء انتخابات جديدة لتشكيله

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