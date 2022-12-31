طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق الأقاليم الجنوبية.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا، مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة، فوق كل من الريف، والمنطقة الشرقية، والأطلس والجنوب-الشرقي للبلاد.

كما يرتقب تناثر غبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04- و04 درجات بالأطلس، وما بين 00 و07 درجات بالريف، والشمال الغربي للبلاد، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، وكذا الجنوب الشرقي، وما بين 12 و17 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 6 و12 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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