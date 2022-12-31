طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق الأقاليم الجنوبية.
وسيبقى الطقس باردا نسبيا، مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة، فوق كل من الريف، والمنطقة الشرقية، والأطلس والجنوب-الشرقي للبلاد.
كما يرتقب تناثر غبار بداخل الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04- و04 درجات بالأطلس، وما بين 00 و07 درجات بالريف، والشمال الغربي للبلاد، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، وكذا الجنوب الشرقي، وما بين 12 و17 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 6 و12 درجة بباقي ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف.
وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي.
10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
يجب ان تقام صلاة الاستسقاء طلبا للرزق والغيث النافع..
الاحتباس الحراري والغازات هو سبب المعامل والمصانع الكبرى ..
اود هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا..
اللهم انا نسالك العفو وان تمطر علينا مطرا يارب العالمين..
المعاصي والفساد وعقوق الوالدين وراء ما يحدث الان ..
نتمنى ان يكون موسم فلاحي جيد لتعويض الاعوام السابقة..
قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ صدق قوله تعالى..
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ..
اللهم اسقينا الغيث يارب العالمين..