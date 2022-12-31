في نهاية 2022.. فرح الفاسي لوالدها الراحل:”فراقك أصعب إحساس عشته في حياتي”

نجلاء مزيان

تقاسمت الفنانة المغربية فرح الفاسي مع متابعيها بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مقطع فيديو يتضمن أهم الأحداث التي عاشتها خلال سنة 2022.

و حرصت النجمة السينمائية، على تسليط الضوء على أهم النجاحات التي حققتها خلال هذه السنة، و كذا أصعب الأوقات التي عاشتها خاصة معاناتها عقب وفاة والدها.

وأرفقت فرح الفاسي الفيديو بتعليق جاء فيه:”مرت سنة على رحيلك، عارفاك بابا الحبيب مشيتي و خليتي رضاك”.

و أضافت قائلة:”لكن رغم كل الناجاحات لي كنعيش كيبقى فراقك أصعب إحساس، و أكبر حزن عيشت فحياتي الله يجدد عليك الرحمات يا أطيب و أحن أب”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0