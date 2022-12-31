في نهاية 2022.. فرح الفاسي لوالدها الراحل:”فراقك أصعب إحساس عشته في حياتي”

2022-12-31 / 11:43
0
نجلاء مزيان

تقاسمت الفنانة المغربية فرح الفاسي مع متابعيها بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مقطع فيديو يتضمن أهم الأحداث التي عاشتها خلال سنة 2022.

و حرصت النجمة السينمائية، على تسليط الضوء على أهم النجاحات التي حققتها خلال هذه السنة، و كذا أصعب الأوقات التي عاشتها خاصة معاناتها عقب وفاة والدها.

وأرفقت فرح الفاسي الفيديو بتعليق جاء فيه:”مرت سنة على رحيلك، عارفاك بابا الحبيب مشيتي و خليتي رضاك”.

و أضافت قائلة:”لكن رغم كل الناجاحات لي كنعيش كيبقى فراقك أصعب إحساس، و أكبر حزن عيشت فحياتي الله يجدد عليك الرحمات يا أطيب و أحن أب”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب احتفاله بهدف فرنسا.. مغاربة يحرجون جمال دبوز من جديد

بسبب احتفاله بهدف فرنسا.. مغاربة يحرجون جمال دبوز من…

2022-12-31 / 14:45
Photo of “ديو جديد سيجمعهما”..لقاء شرين و فضل شاكر يلهب منصات التواصل الاجتماعي

“ديو جديد سيجمعهما”..لقاء شرين و فضل شاكر يلهب منصات…

2022-12-31 / 10:20
Photo of عرض “عبدلينو” لمخرجه هشام عيوش في هذا التاريخ

عرض “عبدلينو” لمخرجه هشام عيوش في هذا التاريخ

2022-12-30 / 17:00
Photo of سعد لمجرد عن حفله بمصر: “مش هنساه في حياتي أبدا”

سعد لمجرد عن حفله بمصر: “مش هنساه في حياتي…

2022-12-30 / 14:52
Photo of ناقدان مغربيان يفوزان بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي

ناقدان مغربيان يفوزان بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي

2022-12-29 / 22:39
Photo of محكمة الأسرة بمراكش تقضي بطلاق دنيا بطمة و محمد الترك

محكمة الأسرة بمراكش تقضي بطلاق دنيا بطمة و محمد…

2022-12-29 / 14:52
Photo of بسبب الضجة التي أثارها فيلمها الوثائقي.. مجيدة بن كيران تقدم اعتذارها

بسبب الضجة التي أثارها فيلمها الوثائقي.. مجيدة بن كيران…

2022-12-29 / 11:57
Photo of عقب الحكم عليه بالحبس النافذ..أول تعليق لمحمد الترك

عقب الحكم عليه بالحبس النافذ..أول تعليق لمحمد الترك

2022-12-28 / 19:42
Photo of الحبس النافذ لزوج دنيا بطمة “محمد الترك”

الحبس النافذ لزوج دنيا بطمة “محمد الترك”

2022-12-28 / 17:54
Photo of تفاصيل خاصة عن إصابة محمد الغاوي بنزيف داخلي بالمخ

تفاصيل خاصة عن إصابة محمد الغاوي بنزيف داخلي بالمخ

2022-12-27 / 20:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق