نجوم اعتزلوا كرة القدم في 2022

هبة بريس _ الرباط

الإسباني جيرارد بيكيه

ومن بين هؤلاء النجوم، نجد الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الذي ودع الملاعب بالدموع في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك خلال مباراة فريقه مع ألميريا بالدوري الأسباني “الليغا”.

وقرر مدافع برشلونة في سن الـ35 عاما التوقف عن اللعب رغم أن عقده يمتد حتى 2024 مع فريقه، واختار إنهاء مسيرته الكروية.

وحصد بيكيه كل البطولات الممكنة بالتتويج بـ 35 لقباً، منها 30 لقباً مع برشلونة، وأبرزها سداسية 2009، إلى جانب 3 ألقاب مع مانشستر يونايتد منها لقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبين مع منتخب إسبانيا، الأول بطولة كأس العالم 2010، والثاني يورو 2012.

الفرنسي فرانك ريبيري

اختار فرانك ريبيري توديع الملاعب وهو البالغ من العمر 39 عاما، والذي لعب 12 عاماً في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، حقق خلالها 9 مرات لقب الدوري الألماني وفاز بدوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. كما لعب مع منتخب فرنسا 81 مباراة دولية، وخاض تجارب أخرى مع فيورنتينا ومارسيليا وفيورنتينا وغلطة سراي وسليرنيتانا الإيطالي.

الأرجنتيني كارلوس تيفيز

أنهى كارلوس تيفيز مشواره في عمر 38 عاماً، بعد مسيرة حافلة وتجارب متنوعة، حيث لعب في صفوف بوكاجونيور الأرجنتيني ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي، وأصبح حالياً مدرباً. وخاض 76 مباراة دولية مع ” التانغو” سجل خلالها 13 هدفا.

الأرجنتيني غونزالو هيغواين

قرر الأرجنتيني غونزالو هيغواين البالغ من العمر 34 عاما التوقف عن اللعب، بعدما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد لستة أعوام، وأبرز محطاته كانت مع نابولي ويوفنتوس وميليان في إيطاليا وتشيلسي الإنجليزي.

التركي أردا توران

انضم نجد التركي أردا توران إلى قائمة المودعين للمستطيل الأخضر، وهو الذي أمضى 6 مواسم في صفوف اتليتيكو مدريد الإسباني وبرشلونة الإسبانيين، خاض خلالها 233 مباراة أحرز فيها 37 هدفاً. كما لعب 100 مباراة دولية سجل خلالها 17 هدفا.

الإنجليزي جاك ويلشر

اعتزل جاك ويلشر في عمر 30 عاماً بسبب الإصابة التي تعرض لها. ومن أبرز محطاته نجد أرسنال الإنجليزي الذي لعب في صفوفه خلال 17 عامًا، وانضم إلى وست هام يونايتد، وبولتن وبورنموث ، كما شارك في 34 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة .

البرازيلي فريد

اختار لاعب ليون الفرنسي السابق فريد التوقف عن اللعب في عمر يناهز 38 عاماً، حيث ودع المستطيل الأخضر وسط حفاوة كبيرة من جماهير فلومينينسي التي تجمعت في ملعب “ماراكانا” الأسطوري.

وهو الذي خاض تجارب مهمة في أمريكا الجنوبية مع أندية كروسيرو، فلومينينسي، أتلتيكو مينيرو، كما خاض 39 مباراة دولية مع منتخب السامبا وتوج بكأس القارات 2013.

النيجيري جون أوبي ميكيل

تضم قائمة أبرز عشرة لاعبين معتزلين أيضا النيجيري جون أوبي ميكيل البالغ من العمر 35 عاما، والذي كانت أبرز محطاته في صفوف تشيلسي الإنجليزي، وقاد منتخب نيجيريا للتويج بلقب كأس أفريقيا 2013.

الفرنسي الوران كوشيلي

وشملت قائمة اللاعبين الذين اختاروا انهاء مشوارهم الكروي كذلك الفرنسي الوران كوشيلي قائد فريق أرسنال سابقاً ولاعب بوردو الفرنسي، والذي اعتزل في سن 36 عاماً متوجاً مسيرته الدولية بـ51 مباراة دولية.

البلجيكي التوماس فيرمايلن

وسبق لفيرمايلين أن لعب في مجموعة من أبرز أندية كرة القدم، بينها آياكس الهولندي وأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وروما الإيطالي. ولعب في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، “يورو 2020″، مع منتخب بلاده، وأصبح لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع فيسيل كوبي الياباني.

ولم يتوج فيرمايلين مع منتخب بلاده بأي لقب، لكنه توج بلقب الدوري الهولندي مرة واحدة مع آياكس، وبلقب الكأس مرتين، وكأس السوبر الهولندي مرتين.

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