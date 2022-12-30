رونالدو ينتقل رسميا إلى النصر السعودي.. تفاصيل الصفقة
هبة بريس _ رياضة
أعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، رسميا، تعاقده مع النجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بصفقة انتقال حر لمدة عامين.
وقال النادي إن عقد رونالدو سيمتد حتى العام 2025، وسيرتدي النجم البرتغالي رقمه المفضل (7).
ونشر النادي صورة رونالدو وهو يحمل قميصه الجديد، رفقة رئيس النادي مسلي آل عمر.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن الموعد المتوقع لوصول كريستيانو رونالدو للسعودية للالتحاق بالنادي هو بعد غد الأحد.
وقالت تقارير صحفية إن رونالدو سيتقاضى أجرا يبلغ 1.2 مليار جنيه استرليني (1.45 مليار دولار) لمدة سبع سنوات (موسمان كلاعب + 5 سنوات سفيرا لملف المونديال).
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22 تعليقات
و رونالدو يحقق ثروة تاريخية 😂😂😂
هدر للمال بينما الفقراء في كل مكان.
الف مبروك لجماهير و محبي نادي النصر هذه الصفقة و انشاء الله مباركة و فاتحة خير.
رونالدو نصراوي 😁
رونالدو وقع للنصر.. وهذا موعد انتقال ميسي إلى الهلال السعودي
النصر فوق الجميع
نادي النصر كبير ويستاهل
الف الف مبروك أن شاءالله يارب فاتحه خير
صفقة العمر للعالمي… ضربة معلم
مجرد اشاعة لايمكن للدون الاسطورة كريستيانو ان ينتقل الى نادي النصر وينهي مسيرته بهذا الشكل مستحيل لن اقبل هذا!!!!
نادي النصر وقع مع رونالدو ؟؟هههخ
انباء تقول ان الاعب مبابي مهتم للإنضمام للنصر
الف الف الف مبروك
المال يصنع المعجزات هههههههههه . مبروك للنصر لاعب كبير واسطورة.
صفقه القرن.. ألف مبروك
مبروك للعالمي سوف تترتفع معنوايت العالمي
الف مبروك لكل العالميين وهذه الصفقة ستفتح المجالات لصفقات أخرى قوية مع أندية أخرى مما يزيد الدوري السعودي قوة
ويل لنادي ضمك من شر قد اقترب 😂😂
الأفضل في العالم في النادي العالمي مبروووك الصفقة التاريخية 💛💛💛
الف الف الف مليون مبروك يا العالمي