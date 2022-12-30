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فاس.. الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة حضري متلبس بتلقي رشوة

2022-12-30 / 22:28
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هبة بريس

ع محياوي – هبة بريس

أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن فاس أول أمس الخميس، عون سلطة برتبة “ مقدم” حضري متلبسا بتلقي رشوة 500 درهم من صاحب فرن تقليدي حيث عاتبه على فتح باب للتهوية دون استشارته أو إخباره مقترحات عليه مبلغ 700 درهم في الأول لغض الطرف وأمهله ساعة لإحضارها ، مادفع بالضحية الى ربط الاتصال بالرقم الاخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة.

و في ظرف وجيز تفاعلت مع الضحية عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، بناء على تعليمات النيابة العامة ، حيث نصبت كمين لعون السلطة ليتم توقيفه متلبسا بتلقي مبلغ مالي حدد في 500 درهم، واقتياده الى ولاية أمن فاس قصد تعميق البحث معه وتقديمه للعدالة يوم غد السبت بالمنسوب إليه.

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