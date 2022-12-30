البطولة الاحترافية.. اعتماد نوع موحد من الكرات الرسمية

هبة بريس _ رياضة

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم، أنها ستعتمد تحت إشراف الجامعة الملكية المغرية لكرة القدم، نوعا موحدا ووحيدا للكرات الرسمية المستعملة خلال المسابقتين الرئيسيتين، وذلك اعتبارا من الدورة الحادية عشرة للبطولة الاحترافية 1 ومن الدورة السادسة عشرة من البطولة الاحترافية 2 من الموسم الرياضي الحالي.​

وتأتي هذه الخطوة حسب بلاغ للعصبة، في إطار سعيها نحو الترويج الأمثل للقيمة التجارية للبطولة الاحترافية 1 و 2 وترسيخ هويتها المرئية، مشيرة إلى أنه سيتم ربط العلامة التجارية PUMA بالمسابقتين الرسميتين التي تنظمهما العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ، والتي تساهم في الحفاض على التنافس النزيه بين الأندية.

وفي هذا السياق، يضيف البلاغ أن الأندية المنضوية تحت لواء العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ستحصل على حصة من الكرات موزعة على النحو التالي: (40 كرة لأندية القسم الأول)، (30 كرة لأندية القسم الثاني)، و​ (50 كرة مخصصة للفئات الصغرى لجل الاندية).

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