Qatar's coach Felix Sanchez speaks with Qatar's team official Mohammed Salem during a training session in Doha on November 17, 2022, ahead of the Qatar 2022 World Cup football tournament. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

قطر تستغني عن مدرب “العنابي”

2022-12-30 / 21:14
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هبة بريس

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الجمعة، انفصاله عن مدربه الإسباني فيليكس سانشيس، بعد إخفاقه في قيادة “العنابي” إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر في أول نهائيات تقام في الشرق الأوسط.

وكتب الاتحاد القطري في بيان “بعد انتهاء عقده في 31 ديسمبر الجاري، قرر الاتحاد القطري لكرة القدم والإسباني فيليكس سانشيز معاً أن يكون هذا هو التوقيت الأمثل لبدء مرحلة جديدة وبالتالي عدم تجديد العقد المبرم بين الطرفين”.

وخرج منتخب قطر من دور المجموعات في مونديال 2022 المقام على أرضها في أسوأ نتيجة لدولة مضيفة بتاريخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

أنفقت الدولة الخليجية الغنية بالغاز أكثر من 300 مليار دولار وفق تقديرات مختلفة لاستضافة كأس العالم، فيما وفّرت إمكانات هائلة لمنتخبها الذي أحرز لقب بطولة آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه.

لكن قرار عزل “العنابي” لخمسة أشهر في أوروبا وإيقاف الدوري المحلي، أثار انتقادات كثيرة بوجه المدرب الإسباني فيليكس سانشيس.

وخسرت قطر افتتاحاً امام الإكوادور بهدفين، ثم السنغال 1-3، قبل أن تودع بخُفّي حنين أمام هولندا 0-2، ما يعني عدم حصولها على أي نقطة في ثلاث مباريات.

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