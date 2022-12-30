على خطى الفايق…”ابرون” يتشبه بالطقوس الملكية

هبة بريس _ الرباط

في سابقة خطيرة ؛ أقدم عبد المالك أبرون، عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة على تشبيه نفسه بالملك محمد السادس من خلال تقليد عملية استقباله بالطقوس الملكية في حفل تميز بالرقص والتمجيد لشخص ابرون .

وظهر ابرون في فيديو يتلقى التحية في استقبال بادخ صحبة تبريكات لايمكن ان تسمعها إلا في مراسيم ملكية .. الفيديو أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سعى هذا المسؤول لخلق جو يطابق الى حد ما الطقوس التي تصاحب استقبال الملك محمد السادس ..

ومن المتوقع ان تدخل الجهات المعنية على خط هذا الخرق الخطير والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عنه لتجاوزه الخطوط الحمراء.

ولد عبد المالك أبرون سنة 1959، وهو ينحدر من قبيلة بني حزمار التابعة لقيادة بني قريش إقليم تطوان، استفاد من عفو ملكي سنة 1996 عندما تم ضبطه في تهرب ضريبي بميناء الدار البيضاء، وهي السنة التي شهدت حملة التطهير التي قادها وزير الداخلية القوي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني إدريس البصري، حيث عرفت سقوط أسماء بارزة في عالم الذهب الأخضر أمثال المخلوفي، احميدو الديب، رشيد التمسماني، الدرقاوي وغيرهم.

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