برشلونة يزف خبرا سارا لجماهيره قبيل مواجهة إسبانيول

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، عن خبر سار لأنصاره وذلك قبل مواجهة نظيره إسبانيول غدا السبت، لحساب المرحلة الـ15 من الدوري الإسباني.

وأكد الفريق الكتالوني عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن لاعبه البولندي ليفاندوفسكي سيكون متاحا في مباراة يوم غد ضد إسبانيول، بعد تعليق المحكمة المركزية في مدريد للعقوبة الموقعة ضد اللاعب.

وأضاف البيان أن المحكمة منحت المهاجم البولندي، إجراء احترازيا في العقوبة التي وقعتهاعليه لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وكان ليفاندوفسكي قد طرد من مباراة برشلونة وأوساسونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني قبل توقف المسابقة بسبب كأس العالم 2022، وذلك بعد حصوله على إنذارين، لكنه قام بحركة مثيرة بعد طرده، حيث وضع يده على أنفه أثناء خروجه من الملعب، وهو ما اعتبر إهانة للحكم وتم إيقافه لثلاث مباريات.

يذكر أن ليفاندوفسكي (34 عاما) انتقل إلى برشلونة قادما من بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، ويتصدر حاليا قائمة هدافي الليغا برصيد 13 هدفا.

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