برشلونة يزف خبرا سارا لجماهيره قبيل مواجهة إسبانيول

2022-12-30 / 19:33
0
هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، عن خبر سار لأنصاره وذلك قبل مواجهة نظيره إسبانيول غدا السبت، لحساب المرحلة الـ15 من الدوري الإسباني.

وأكد الفريق الكتالوني عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن لاعبه البولندي ليفاندوفسكي سيكون متاحا في مباراة يوم غد ضد إسبانيول، بعد تعليق المحكمة المركزية في مدريد للعقوبة الموقعة ضد اللاعب.

وأضاف البيان أن المحكمة منحت المهاجم البولندي، إجراء احترازيا في العقوبة التي وقعتهاعليه لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وكان ليفاندوفسكي قد طرد من مباراة برشلونة وأوساسونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني قبل توقف المسابقة بسبب كأس العالم 2022، وذلك بعد حصوله على إنذارين، لكنه قام بحركة مثيرة بعد طرده، حيث وضع يده على أنفه أثناء خروجه من الملعب، وهو ما اعتبر إهانة للحكم وتم إيقافه لثلاث مباريات.

يذكر أن ليفاندوفسكي (34 عاما) انتقل إلى برشلونة قادما من بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، ويتصدر حاليا قائمة هدافي الليغا برصيد 13 هدفا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نجوم اعتزلوا كرة القدم في 2022

نجوم اعتزلوا كرة القدم في 2022

2022-12-30 / 22:45
Photo of رونالدو ينتقل رسميا إلى النصر السعودي.. تفاصيل الصفقة

رونالدو ينتقل رسميا إلى النصر السعودي.. تفاصيل الصفقة

2022-12-30 / 22:34
Photo of البطولة الاحترافية.. اعتماد نوع موحد من الكرات الرسمية

البطولة الاحترافية.. اعتماد نوع موحد من الكرات الرسمية

2022-12-30 / 21:44
Photo of قطر تستغني عن مدرب “العنابي”

قطر تستغني عن مدرب “العنابي”

2022-12-30 / 21:14
Photo of مدرب مانشستر يونايتد يسعى لتدعيم هجوم الفريق

مدرب مانشستر يونايتد يسعى لتدعيم هجوم الفريق

2022-12-30 / 18:49
Photo of التكناوتي: “أعتذر للمغاربة عن سلوكي اللارياضي و ما ارتكبته ليس من أخلاقي”

التكناوتي: “أعتذر للمغاربة عن سلوكي اللارياضي و ما ارتكبته…

2022-12-30 / 17:14
Photo of تنكيس الأعلام في مقر “الفيفا” حدادا على رحيل بيليه

تنكيس الأعلام في مقر “الفيفا” حدادا على رحيل بيليه

2022-12-30 / 16:00
Photo of الجامعة تعتمد كرة جديدة موحدة بشكل رسمي في البطولة الاحترافية

الجامعة تعتمد كرة جديدة موحدة بشكل رسمي في البطولة…

2022-12-30 / 13:33
Photo of اجتماع تنسيقي للتحضير لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية

اجتماع تنسيقي للتحضير لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية

2022-12-30 / 12:26
Photo of نادي فيورنتينا يصدم الراغبين في استقدام سفيان أمرابط

نادي فيورنتينا يصدم الراغبين في استقدام سفيان أمرابط

2022-12-30 / 11:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق