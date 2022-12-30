الطفل “ريان ” و”شيرين أبو عاقلة”…. شخصيات شغلت الرأي العام في 2022

هبة بريس

1- فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي

بعد حشدٍ عسكري طويل، واعتراف روسي ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية و‌جمهورية لوغانسك الشعبية، أعقبه دخول القوات المسلحة الروسية إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا؛ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط 2022، عن “عملية عسكرية ضدّ أوكرانيا بهدف تجريدها من السلاح واجتثاث النازية منها”.

بدأ القصف على مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك مناطق ضمن العاصمة كييف؛ في صراعٍ مرشحٌ لأن يطول بعد مرور نحو 300 يوم على بدايته، وسط تقديراتٍ بأنه أودى بحياة أكثر من 100 ألف قتيلٍ، وهي حصيلة مستمرة في الزيادة.

ومن دون أدنى شك، فإن الرئيسين -الروسي والأوكراني- من بين أبرز شخصيات العام 2022.

2- الطفل ريان

في الأول من فبراير 2022، انشغل العالم العربي كلّه وبشكلٍ استثنائي يُدرّس بعملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، من البئر التي سقط فيها بالقرب من منزله في قرية “إغران” بإقليم شفشاون، شمال المغرب. ليتحوّل إلى أحد أبرز شخصيات العام 2022.

تسمّر العرب أمام شاشات التلفزيون التي نقلت -بشكلٍ مباشر- عملية إنقاذ الطفل ريان (5 سنوات)، التي تحولت إلى ملحمة تابعها العالم أجمع لمدة تجاوزت الـ100 ساعة، مع نهايةٍ حزينة.

بقيَ ريان عالقاً في البئر على عمق 32 متراً لمدة خمسة أيام، تخلَّلتها عملية إنقاذ مشتركة بين أفراد الوقاية المدنية، وخبراء الإنقاذ والتربة والطبوغرافيا. وقد كانت العملية صعبة ومعقدة بسبب ضيق قطر البئر (لا يتجاوز 45 سنتم)، وبسبب طبيعة التربة أيضاً.

ومع مرور اليوم الثاني (الأربعاء) بعد نجاح فرق الإنقاذ في تحديد مكان ريان داخل البئر واتضاح مدى صعوبة الوصول إليه، أعلنت الحكومة المغربية 3 سيناريوهات لإنقاذ الطفل: الأول يتمثل في توسيع البئر، والثاني إنزال رجال الإنقاذ، والثالث الحفر الموازي للبئر للوصول إلى الطفل.

وبعد أن فشل السيناريو الأول والسيناريو الثاني، انتقلت طواقم الإنقاذ إلى حفر منحدر مواز للبئر بطول 150 متراً، وعمق 32 متراً عبر 6 جرافات واصلت الليل بالنهار من أجل إتمام مهمتها.

وفي أكثر من مناسبة اضطرت الجرافات للتوقف عن العمل بسبب حدوث انزلاقات صخرية متعددة أثناء عملية الحفر، في الوقت الذي بدأت الناس تتوافد إلى المنطقة وتتجمهر أمام البئر بأعدادٍ كبيرة.

لكن الأمل خاب في النهاية ولم تدُم فرحتنا بإخراج الطفل ريان من البئر، بعدما أعلن الديوان الملكي وفاته في بيانٍ رسمي.

3- جوني ديب وآمبر هيرد

استحوذت محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد على اهتمام العالم كله؛ ووفقاً لمحرك البحث جوجل، فإنهما كانا من أبرز شخصيات العام 2022.

انطلقت المحاكمة العلنية في النصف الأول من شهر أبريل 2022، داخل محكمة فرجينيا الأمريكية، وسط اتهاماتٍ متبادلة بين الطرفين عن تعرّضهما للعنف والابتزاز. وقد انتهت بإدانة آمبر هيرد بتشويه سمعة زوجها السابق جوني ديب، وغرّمت الممثلة مبلغ 15 مليون دولار تعويضاً لصالح ديب.

وكانت لجنة المحلفين في القضية قد استغرقت 3 أيام للوصول إلى القرار، بعد 6 أسابيع من المرافعات والشهادات المتبادلة بين الطرفين، على خلفية مقال -نُشر عام 2018- وَصَفت فيه زوجته السابقة نفسها بأنها ناجية من العنف المنزلي.

4- شيرين أبو عاقلة

استيقظ العالم في صبيحة يوم الأربعاء 11 مايو 2022 على خبر استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة الفلسطينية، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم جنين في الضفة الغربية.

وفي الوقت الذي حاولت فيه روايات الاحتلال الإسرائيلي التنصل من الجريمة، وإلصاقها بالفلسطينيين، أظهر تحقيق أولي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الصحفية شيرين أبو عاقلة أصيبت برصاص قناصة في منطقة أسفل الأذن، التي لا تغطيها الخوذة الخاصة بالصحافة، وأن مثل هذا النوع من الاستهدافات يصنف عادة على أنه اغتيال متعمد بنية القتل.

وكانت شيرين أبو عاقلة، وقت الحادث، تحاول إنقاذ الصحفي وزميلها بالجزيرة علي السمودي، الذي تعرض لإطلاق نار قبلها أدى إلى إصابته في ظهره، خلال تحرك مجموعة من الصحفيين لتغطية اقتحام إسرائيل لجنين، وفقاً لروايات شهادات صحفيين حضروا الواقعة.

5- ويل سميث وكريس روك

يُمكن القول إن ويل سميث كان من أبرز شخصيات العام 2022، بعدما صفع مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار الممثل الكوميدي كريس روك، مثيراً بذلك ذهول الحاضرين ومتابعي الحفل من حول العالم.

هذه الصفعة التي وجهها سميث لروك، جاءت قبل تسلمه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، عن دوره في فيلم King Richard (الملك ريتشارد)، بسبب سخرية روك من مظهر زوجته في الحفل الذي أقيم الأحد 27 مارس 2022.

سار سميث على خشبة المسرح وصفع روك فيما بدا للوهلة الأولى أنه مزحة مكتوبة مسبقاً، لكن المزاج العام تحول إلى الكآبة بعد لحظات عندما عاد سميث إلى مقعده وصاح مرة أخرى: “لا تنطق اسم زوجتي بفمك البغيض”.

ذُهل مشاهدو احتفال توزيع جوائز الأوسكار بعد الصفعة، ولم يدروا في البداية ما حصل، وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن زوجة سميث التي سخر منها روك مصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة.

شبّه روك شعر جادا بينكت سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane للمخرج ريدلي سكوت عام 1997، ولوحظ أن ما قاله روك أثار انزعاج جادا بينكيت سميث التي سبق أن تحدثت علناً عن تساقط الشعر الذي تعاني منه.

6- شاكيرا وبيكيه

بعد قصة حُب دامت 12 عاماً، انفصل جيرارد بيكيه عن حبيبته ووالدة طفليه شاكيرا. وقد أكّدت النجمة الكولومبية رسمياً انفصالها عن مدافع برشلونة يوم السبت 4 يونيو 2022، في بيانٍ خاص جاء فيه:

“أعلن للأسف انفصالنا، ومن أجل صحة وسلامة طفلينا، اللذين هما على رأس أولوياتنا، نطلب من الجميع احترام خصوصيتهما في الوقت الراهن، وشكراً لتفهمكم”.

جاء الإعلان الرسمي بعد أيامٍ قليلة فقط من انتشار تقارير تُشير إلى أن الأمور ليست “شاعرية” بين النجمة الكولومبية ووالد طفليها، إذ عاد بيكيه للعيش في منزله الخاص بمونتنير في برشلونة منذ عدة أسابيع.

وبحسب التقارير؛ فقد اكتشفت شاكيرا خيانة مدافع برشلونة لها، وأن هذا هو السبب الذي دفعه إلى الانتقال للعيش وحيداً في شقة منفصلة؛ لأن الثنائي قرّرا الانفصال.

الصحيفة الإسبانية El Periodico كانت أول من نشر خبر الانفصال، بحسب مصادرها الخاصة، وعادت يوم الخميس 2 يونيو لتقدم المزيد من التفاصيل حول المرأة التي يُقال إن بيكيه على علاقةٍ معها.

ومن دون أن تكشف عن اسمها وهويتها حتى الآن؛ أكدت الصحيفة أن بيكيه يلتقي بفتاة شقراء صغيرة، لا يتعدَّى عمرها 20 عاماً، وهي طالبة وتعمل في الوقت نفسه كمُضيفة في المناسبات ببرشلونة.

ويدّعي التقرير أن بيكيه شوهد معها عدة مرات، وأن شاكيرا اكتشفت ذلك وطلبت الانفصال؛ قبل أن تنقل صحيفة SPORT الكتالونية أن الشابة التي يرتبط بها بيكيه حالياً تُدعى كلارا شيا مارتي، وهي تعمل في شركة “كوزموس” التابعة للاعب الإسباني الشهير، وعمرها 23 عاماً.

وبعد أشهر من النزاع على حضانة الطفلين، استسلم بيكيه ومنح شاكيرا الوصاية الكاملة على ولديهما، بعدما توصلا إلى اتفاقية غير مُعلنة بعد، سمحت لشاكيرا بالانتقال مع طفليها من برشلونة إلى ميامي الأمريكية، كما كانت تخطط.

وقالت المغنية ونجم نادي برشلونة السابق، في بيانٍ مشترك نشره فريق شاكيرا الإعلامي: “لقد وقّعنا على اتفاق يضمن راحة طفلينا، وستتم المصادقة عليه في المحكمة، في إطار مسارٍ رسمي مُبسّط”.

وأضاف البيان: “هدفنا الوحيد توفير أكبر قدرٍ من الأمن والحماية للولدين، ونحن مقتنعان بأن حياتهما الخاصة ستكون موضع احترام”؛ من دون إعطاء أي تفاصيل متعلقة ببنود الاتفاق، الذي جرى التوصّل إليه. لكن الأكيد أن شاكيرا وبيكيه من بين شخصيات العام 2022

– آمال ماهر

هي من أبرز شخصيات العام 2022، بعدما أطلت يوم الأربعاء 29 يونيو عبر فيديو نشره موقع “اليوم السابع”، لتطمئن جمهورها على صحتها؛ موضحةً سبب اختفائها في الآونة الأخيرة، بعد تدشين رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “آمال ماهر فين؟”.

وكانت حالة من الجدل حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي، بطلتها آمال ماهر، مع ظهور هاشتاغ “آمال ماهر فين” من دون أسباب واضحة لتصدّره، مع منشورات تؤكد أن المطربة المصرية تم القبض عليها وحبسها في أحد السجون الصحراوية خلال الفترة الماضية، وشهدت طوال تلك الفترة تعذيباً جسدياً شديداً، وانهارت معنوياتها وساءت حالتها النفسية لتدخل في غيبوبة.

ورغم ظهورها بالفيديو لتؤكد أنها بخير، إلا أن الجمهور عاد ليشكك بصحته وتوقيته، الأمر الذي دفع آمال ماهر لتطلّ في مداخلةٍ تلفزيونية مباشرة على الهواء مع رامي رضوان عبر قناة DMC، في يوليو/تموز 2022، وتعلن أنها تستعد لإحياء حفلٍ فني في مصر.

وبالفعل أحيت ماهر حفلاً يوم 29 يوليو 2022، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، هو الأول لها بعد غياب سنتين عن الساحة الفنية والإعلامية.

8- علاء عبد الفتاح

قبل أيام من انطلاق فعاليات قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي “كوب 27″، وفي خطوةٍ تصعيدية، رفع الناشط علاء عبد الفتاح من مستوى إضرابه عن الطعام، الذي كان بدأه قبل نحو 6 أشهر.

ووفق ما أعلنته شقيقته، منى سيف، فقد توقف علاء عن تناول السعرات الحرارية الـ100 التي كان يحصل عليها في اليوم، ابتداءً من 6 نوفمبر 2022، وسيُضرب عن شرب الماء تماماً.

وكان فريق مكتب (دفاع) المحامي المصري خالد علي تقدّم ببلاغٍ إلى النائب العام -حمل رقم 51452- بشأن توقف علاء عبد الفتاح عن الإضراب الجزئي، الذي دام أكثر من 200 يوم، ودخوله إضراباً شاملاً عن الطعام خالياً من الشراب.

وتضمن البلاغ أن عبد الفتاح بدأ -من يوم الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني- إضراباً شاملاً عن الطعام والشراب، على النحو التفصيلي في الخطاب الذي تسلّمته والدته، الدكتورة ليلى يوسف، أثناء وجودها أمام السجن يوم 31 أكتوبر

واستغلت شقيقة علاء عبد الفتاح قمة المناخ في شرم الشيخ من أجل المشاركة في حملةٍ تهدف إلى إطلاق سراح شقيقها، ومحاولة الضغط دولياً للإفراج عنه وإيصال صوته.

وبالفعل، ألقت قضية علاء عبد الفتاح بظلالها على فعاليات مؤتمر المناخ، وكان من أبرز شخصيات العام 2022، وقد دفعت مجموعات حقوقية ومنظمات دولية إلى التركيز على قضيته وقضية عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، حتى إن قمة المناخ سُمّيت بـ”قمة علاء عبد الفتاح”.

9- شيرين وحسام حبيب

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تصدرت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب عناوين الصحف ومواقع التواصل، بعد الكشف عن طلاقهما بسبب شجار عنيف بينهما في أحد الفنادق.

نفت شيرين الخبر أولاً، ثم عادت لتؤكده، قبل أن تفاجئ الجميع بإطلالتها حليقة الرأس في أول ظهور لها بعد إعلان طلاقها، خلال حفلٍ غنائي في مهرجان “أم الإمارات” المقام في أبوظبي.

لم تقف المفاجآت هنا؛ فقد خرجت شيرين عن صمتها بعد شهورٍ من التكهنات، وتحدثت للمرة الأولى عن تفاصيل علاقتها بطليقها حسام حبيب، متقدّمةً بالاعتذار إلى جمهورها؛ لأنها كذبت عليه خلال الفترة السابقة.

وفي اتصالٍ مع الإعلامية لميس الحديدي ضمن برنامجها “كلمة أخيرة”، في يوليو/تموز 2022، قالت: “عاوزة استغفر ربّنا لأني كذبت كتير على الناس وعلى جمهوري تحديداً.. حاولت أجمّل صورة حسام حبيب، علشان يغور منّي وارتاح منه، رغم إن جمهوري كان عارف وشايف إني مش كويّسة”.

وأكدت أن هناك محضراً ضدّ حسام حبيب بعدم التعرّض لها أو الاقتراب منها. وقالت: “أستاهل ضرب الصرمة إني دافعت عنه.. هو ممنوع يقرّب منّي لأنه إنسان خطر، وأنا زي الفلّ بس لازم أتعالج منه ومن آثاره، وآثار ناس ما قدّروش قيمتي.. يعني أنا لازم مهري يكون 10 مليون دولار”.

وخلال المداخلة، روت شيرين تفاصيل خناقتها مع حسام حبيب تلك الليلة، مُشيرةً إلى أنهما كانا في فندق الـFour Seasons، وقالت: “دي كانت فضيحة عامة، كنت قاعدة في الفندق لأنني كنت زعلانة منه كي أبقى بعيدةً عنه”.

وحين سألتها الحديدي: “هو اللي حلقلك شعرك”؟ أجابت: “طبعاً، أومال أبويا؟ ما هو الإنسان اللي قدامك لما يوصّلك إنك تحلقي شعرك، يبقى هو اللي عمل كده”.

لم تنتهِ القضية هنا؛ ففي أكتوبر/تشرين الأول 2022، تصالحت المطربة المصرية مع زوجها السابق حسام حبيب، وحضر محاميها إلى جهات التحقيق طالباً التصالح في البلاغات المقدمة من المطربة ضد حسام حبيب.

أيام قليلة، وعادت بعدها شيرين لتحتل عناوين الصحف بعد انتشار خبر احتجازها في أحد المستشفيات وتعرّضها للضرب على يد شقيقها.

بدأت الواقعة، عندما تعرضت شيرين للضرب على يد شقيقها في منزلها، وإجبارها على دخول المستشفى في 13 أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لما نقله موقع القاهرة 24 عن مصادر خاصة.

المصادر أشارت إلى أن واقعة التعدي على الفنانة جاءت لتنازلها عن البلاغات المقدمة منها ضد طليقها الفنان حسام حبيب. قبل أن يطلّ شقيقها ووالدتها في مداخلة ع عمرو أديب ليؤكدا أنهما “يريدان مصلحتها”؛ لأنها عادت إلى تعاطي المخدرات برفقة حسام حبيب.

وبعد أقلّ من شهرٍ، فاجأت المطربة المصرية متابعيها، بإعلانها الزواج مجدداً من حسام حبيب، بعد أزمةٍ طالت فصولها، وتخللها كثير من الاتهامات. وأكدت في اتصالٍ هاتفي مع عمرو أديب أنها عقدت قرانها، موجهة اعتذارها لحبيب، لما بدر منها من كلام مسيء بحقه.

أما عن أزمتها مع شقيقها محمد، فقالت: “أنا بشكر شقيقي محمد سيد عبد الوهاب، لأنه عرّفني على المستشفى والناس المحترمين داخله اللي راعوني أحسن حاجة بالدنيا وكانوا بيخافوا عليَّ، وعلموني كيف أفوق بدري والحياة بقت لذيذة”، مؤكدةً أنها ستتنازل عن أي قضية رفعتها ضد شقيقها، لأن قلبها متسامح، على حد وصفها.

ووسط كلّ ذلك، لا يُمكن إلا إدراج شيرين وحسام ضمن قائمة أبرز شخصيات العام 2022.

– وفاة الملكة إليزابيث

شغلت إليزابيث الثانية الرأي العام من شرقه إلى غربه، بعدنا أعلن قصر باكنغهام، مساء 8 سبتمبر/أيلول 2022، وفاتها عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد ساعات من إعلان القصر الملكي البريطاني عن تدهور حالتها الصحية، لتصبح إحدى أبرز شخصيات العام 2022.

وقد تربعت إليزابيث الثانية على عرش التاج البريطاني منذ العام 1952، حكمت خلالها 32 دولة، ضمن دول الكومنولث التي تشكلت مع نهاية الاستعمار البريطاني الممتد لتلك الدول؛ ثم تقلّص العدد إلى 15 دولة، من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وبعد 70 عاماً أمضتها إليزابيث الثانية على العرش في المملكة المتحدة، أصبح نجلها الأكبر وولي العهد الأمير تشارلز -تلقائياً- ملكاً للمملكة المتحدة، وتمّ إعلان ذلك في 10 سبتمبر/أيلول 2022؛ ليتولى بذلك مسؤولية قيادة العائلة الملكية الأقدم، ويصبح الملك تشارلز الثالث حاكماً لتلك الدول خلفاً لوالدته.

11- نيرة أشرف

تُعتبر نيرة أشرف إحدى شخصيات العام 2022، بعدما دفعت الشابة المصرية حياتها ثمناً لرفض علاقةٍ، حاول زميلها في جامعة المنصورة إلزامها بها. فذبحها الشاب محمد عادل أمام الجامعة على الملأ وأمام زملائهما.

أثارت جريمة قتل “فتاة المنصورة” الرأي العام المصري والعربي، على فظاعتها وبرودة دم منفّذها، وعادت لتطرح إشكالية حماية النساء في مجتمعاتنا.

وبعد أسابيع، قضت محكمة الجنايات المصرية بالمنصورة بالإعدام شنقاً لقاتل الطالبة نيرة أشرف، بعد إحالة أوراقه إلى المفتي وأخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية. ليعود محامي الشاب، فريد الديب (وقبل وفاته) ويقدّم طعناً في الحُكم.

وينتظر الرأي العام يوم 26 يناير/كانون الثاني 2022 لمعرفة حُكم محكمة النقض المصرية في الجلسة التي ستُعقد للنظر في وقف تنفيذ الحُكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدام الطالب محمد عادل، بعد قتله زميلته.

12- مهسا أميني

من أبرز وأهم شخصيات العام 2022، بعدما أطلقت الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني الانتفاضة الإيرانية، بعد مقتلها خلال اعتقالها من قِبل “شرطة الأخلاق”، بسبب طريقة ارتدائها الحجاب في سبتمبر/أيلول 2022.

فبعد ثلاثة أيام من القبض عليها تعسفياً من قِبل ما يُعرف بـ”شرطة الأخلاق” أو “كشت إرشاد”، توفيت مهسا أميني بسبب ما اعتُبر “لباساً غير محتشم”. وقد أدت تلك الحادثة إلى تفجير احتجاجات عارمة في عموم البلاد لا تزال مستمرة منذ 17 سبتمبر/أيلول 2022 حتى اللحظة.

وأدى القمع الوحشي لتلك الاحتجاجات إلى تحولها لانتفاضة شعبية عارمة يشارك فيها الإيرانيون الغاضبون من مختلف فئات المجتمع، وليس الأكراد فقط، وهو ما يمثل التحدي الأكبر والأكثر جرأة للنظام الحاكم منذ ثورة الخميني عام 1979.

فقد اجتاحت المظاهرات شوارع إيران، وشهدت تمزيق بعض النساء حجابهن، أو رفعه في الهواء رمزاً للاحتجاج، فيما انتشرت مقاطع فيديو لنساء يقمن بقصّ شعرهن في خطوةٍ احتجاجية.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2022، نقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية عن محمد جفعر منتظري، المدعي العام، قوله إن “السلطة نفسها التي أنشأت هذه الشرطة حلّتها”؛ في إشارةٍ إلى وزارة الداخلية الإيرانية، مضيفاً أن شرطة الأخلاق لا تخضع للسلطة القضائية التي “تواصل مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع

14- شيماء جمال

بعد اختفائها لمدة ثلاثة أسابيع، تمّ العثور على جثمان المذيعة المصرية شيماء جمال في يونيو/حزيران 2022، بعدما لقيت مصرعها رمياً بالرصاص، وتعرّض جثمانها للتنكيل؛ في جريمةٍ شنيعة هزّت الشارع المصري والعربي على حدٍّ سواء وجعلت من شيماء إحدى أبرز شخصيات العام 2022.

وقد ألقت قوات الأمن القبض على القاضي أيمن حجاج بتهمة قتل زوجته وإخفاء جثتها؛ بعدما كشفت التحريات الأولية أن شيماء خرجت مع زوجها لشراء بعض المستلزمات، وطلبت منه انتظارها للمرور على “كوافير” بالشيخ زايد.

وبعد انتظار لفترة طويلة لم تعد وهاتفها أغلِقَ، فقام بتحرير محضر في قسم الشرطة باختفائها.

المذيعة المقتولة هي الزوجة الثانية للقاضي المتهم، وقد أقدم على إطلاق النار عليها وقتلها، ثم تشويه جثتها باستخدام ماء النار؛ وذلك بالفيلا الخاصة به على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي.

وخلال التحقيقات، تبين أن هناك شاهداً على الحادث، تحفظ على الإبلاغ طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، خوفاً من المتهم. وفي النهاية أبلغ الجهة القضائية التابع لها بتفاصيل الحادث، وبمكان الجثمان.

وفي سبتمبر 2022، أصدرت محكمة جنايات الجيزة المصرية حكماً نهائياً بالإعدام شنقاً بحق القاضي وشريكه في الجريمة، بعد أخذ رأي مفتي البلاد. وجاء الحكم بعد أن أحالت أوراق المتهمَين إلى المفتي في أغسطس/آب لأخذ رأيه الشرعي.

وفي أكتوبر 2022، تقدم محامي قاتل شيماء جمال بطعنٍ على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة ضدّه بالإعدام شنقاً. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعن المقدّم، وتتخذ القرار اللازم بشأنه سواء بقبوله وإعادة المحاكمة أو رفضه واستمرار الحكم.

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