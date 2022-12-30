مدرب مانشستر يونايتد يسعى لتدعيم هجوم الفريق

هبة بريس _ وكالات

أعرب إيريك تين هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، عن اعتقاده بأن فريقه بحاجة لتدعيم خياراته الهجومية في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل لضمان وجود عدد كاف من اللاعبين لجدول المباريات المزدحم في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أن أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد سجلا في المباراة التي فاز بها مانشستر يونايتد على نوتينغهام فورست 3 / صفر ليظهرا أن مانشستر يونايتد مازال يسجل العديد من الأهداف عقب رحيل كريستيانو رونالدو. ولكن تين هاغ مدرك تماما أن فريقه به نقص شديد.

وقال تين هاغ :” أعتقد أن لدينا فريقا، ولدينا لاعبون يتوافقون مع معاييرنا. ولكن كل المباريات قادمة. إنها منافسة صعبة، في كل البطولات، ونريد أيضا أن ننافس في كل البطولات وفي الكؤوس أيضا”.

وأضاف :”لذلك نحن بحاجة للاعبين ولعدد آخر ليكونوا غطاء لهم. لذلك نحتاج للاعبين جيدين، ليس فقط عدد، نريد لاعبين قادرين على التغطية بمهارة. وأيضا نريد المنافسة ويجب أن نعرف أيضا أنه بإمكاننا أن نجري تغييرات فنية”.

وأكد :”لذلك، نحن نبحث عن اللاعب المناسب لفريقنا، ولكن يجب أن يتوافق مع معاييرنا الرياضية، بكل تأكيد، ولكن هناك أيضا معايير مالية”.

وكان يونايتد يرغب في التعاقد مع كودي جاكبو في الصيف، ولكن المهاجم الهولندي انتقل إلى ليفربول من أيندهوفن.

وبعد أن أنفق مانشستر يونايتد 225 مليون جنيه إسترليني (271 مليون دولار) في الصيف، يحتاج مانشستر يونايتد للنظر في سوق الإعارات بدلا من إبرام تعاقدات دائمة.

واستطاع أليخاندرو جارناتشو أن يحدث تأثيرا فور مشاركته من مقاعد البدلاء في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، ليشير إلى أنه يمكنه أن يحظى بدور أكبر في النصف الثاني من الموسم.

وسجل جارناتشو 18/ عاما/ ثلاثة أهداف وصنع مثلها في 13 مشاركة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، ويأمل تين هاغ، الذي سيقود فريقه في مواجهة وولفرهامبتون يوم السبت، أن يرى المزيد منه.

وقال: في الشق الهجومي، نحتاج إلى لاعبين يشاركون من مقاعد البدلاء يكون لهم تأثير في المباراة – سواء كنت بحاجة لتسجيل هدف، أو تحافظ على تقدمك، يمكنك أن تبحث عن هجمات مرتدة، على الأقل للحفاظ على الفوز”.

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