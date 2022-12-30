تبون يعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بديلا لـ”الحرب”
برر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قطع العلاقات مع المغرب، بأن ذلك كان البديل لـ”الحرب” بين الدولتين، وأنه كان نتيجة تراكمات بدأت في الستينيات.
وقال تبون في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، نشرتها اليوم الجمعة؛ إن قطع العلاقات مع المملكة المغربية صيف العام 2021، كان “نتيجة تراكمات منذ العام 1963”.
وأضاف أن “النظام المغربي هو من سبب المشاكل وليس الشعب، فهناك 80 ألف مغربي يعيشون في الجزائر بكرامة ”
وتابع: “قطع العلاقات مع المغرب كان بديلا للحرب معه، والوساطة غير ممكنة بيننا”.
وعلى جانب آخر، وحول إمكانية عودة الهدوء للعلاقات الجزائرية الفرنسية، قال تبون: “على فرنسا أن تتحرر من عقدة المُستعمِر، والجزائر من عقدة المُستَعمَر”.
وشدد على أنه بعد 60 سنة من استقلال بلاده من الاستعمار الفرنسي (1830 /1962)، “يجب المرور إلى مرحلة أخرى، فإذا كانت الذاكرة تشكل جزءا من جيناتنا المشتركة، فإننا نتشارك عدة مصالح أساسية، رغم اختلاف الرؤى حولها”.
وأعلن الرئيس الجزائري عن زيارة مرتقبة له إلى فرنسا خلال العام 2023، التي تعد الأولى له منذ توليه الحكم نهاية العام 2019.
كما دعا الرئيس الجزائري الجانب الفرنسي “إلى تنظيف نفاياتها النووية بمواقع التجارب بتامنراست ورقان، والتكفل بضحايا هذه التجارب في عين المكان”، في إشارة إلى التجارب النووية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966.
24 تعليقات
Vous êtes incapable de faire une seule guerre vous êtes tout simplement une marionnette dans les mains du régime Harki vaurien qui n’a rien dans le ventre et ça le monde entier l’a compris donc aux diables marionnette et votre régime Harki complotiste champion du monde de la trahison
تبون ليس الا غطاء لنظام الكابرانات العدواني البغيض الذي يستمر في الشعارات الفارغة وزرع الفتن والقلاقل وتشجيع البلقنة والانفصال بين شعوب المغرب العربي…. نظام الكابرانات المتهالك هو سبب الفوضى في المنطقة داخليا وخارجيا….فعلى الصعيد الداخلي يقمع الحراك ويمنع أية حركة تغييرية ديمقراطية…. وعلى الصعيد الخارجي يضل ديدنه المغرب والعدو الكلاسيكي وزرع الفتن ما ظهر منها وما بطن.
الصحراء مغربية وما دخل كابرانات الشر في الموضوع وعليه من الواجب علينا استرجاع كل شبر من اراضينا المستغلة حاليا من طرف جارة الشر.
انتم من تطاولتم على التدخل في السيادة المغربية وحشرتم انوفكم فيما لا يعنيكم بدعم المرتزقة بالسلاح
الما والشطابة الى قاع لبحر مسكين غالط امغرور الله يعطين وجهك
تبون يلعب دور الضحية في حين أن النظام الجزائري هو الناكر لحقوق المغرب التي ادت الى نشوب حرب ٦٣…..
وعلاش بديل لو كنت رجلا كما قلتم اعلنو الحرب على لمغرب ياك ستحتلون الرباط في 24 ساعة
تقع المملكة المغربية في غرب شمال القارة الأفريقية يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط وفي الغرب المحيط الأطلسي وفي الجنوب جمهورية موريتانيا وشرقا مستشفى الأمراض العقلية و النفسية
أسيدي الماء والشطابة حتى إلى قاع البحر 🗾لا تصالح لا مجاملة لا تشجيع لا جورة الله يرحم والديكم إلى ما تبعدو منا ما بعادت السماء على البحر الله يرحم الوالدين غير بعد علينا
لقجع: إني خيرتك فإختاري بين النيفِ و الكافِ 😂😂
الله يهدي الجميع
الله مستعان
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63)
ضربو وبكا سبقوا وشكى هكدا حال تيون
الله لن يقيم حربا بين دولتين عربيتين في عصرنا هذا إن كنتم تؤمنون ￼￼￼
اخلعتينا كان عليك ان تختار الحرب والله كانت الزائر ستصبح دولة علوية شريفة كما كانت من قبل
الجزائر تريد توريط المغرب في الحرب نظامها متعجرف ..
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الحرب كيجري ليه فدم مقادر اهز تا كاس
.ماغدي تقدو على حرب لا على قطع العلاقات
هي انك ماتقدرش على الحرب من الاحسن لك اسكت والله يبعد علينا شركم ولو كان فيه الخير