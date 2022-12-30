شكيب بنموسى

بنموسى ينهي مهام المدير الاقليمي بالقنيطرة

2022-12-30 / 18:02
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أنهى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة شكيب بنموسى مهام المدير الاقليمي للتعليم بمدينة القنيطرة.

ودعت مراسلة انهاء المهام ” تتوفر هبة بريس على نسخة منها”، المدير الاقليمي المنتهية مهامه، بتسليم المهام لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة فور توصل بالاشعار، لإسناده مهام جديدة تلائم إطاره، مع الالتحاق بمقر عمله الجديد مع موافاة مديرية الموارد البشرية تكوين الأطر بمحضر في الموضوع.

كما تضمنت المراسلة، عبارات شكر وتقدير للمدير الاقليمي المنتهية مهامه، على المجهودات التي بذلها في سبيل الرقي بأوضاع التربية والتكوين.

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