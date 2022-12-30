تبون: “صفقت للمنتخب المغربي لتشريفه الكرة المغاربية والعربية”

هبة بريس

أشاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بأداء المنتخب الوطني المغربي بمونديال قطر.

وقال تبون في حوار مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية: “طبعا… صفقت للمنتخب المغربي لتشريفه الكرة المغاربية والعربية في المونديال”.

وأضاف الرئيس الجزائري قائلا “الشعب المغربي أيضا صفق لنا لإحرازنا التاج الإفريقي”.

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