تبون: “صفقت للمنتخب المغربي لتشريفه الكرة المغاربية والعربية”
هبة بريس
أشاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بأداء المنتخب الوطني المغربي بمونديال قطر.
وقال تبون في حوار مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية: “طبعا… صفقت للمنتخب المغربي لتشريفه الكرة المغاربية والعربية في المونديال”.
وأضاف الرئيس الجزائري قائلا “الشعب المغربي أيضا صفق لنا لإحرازنا التاج الإفريقي”.
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3 تعليقات
النفاق في ابهى حلته
يملون عليه الكابرنات مايقوله
لينا بحاجة الى تصفيقاتك
Le pauvre entre le marteau et l’enclume .Il n’a aucune personnalité d’affrontement l’idiotie militaire de son pays
Cet homme est honnête
Je prie dieu que les relations fraternelles avec l Algérie reviennent Amiine