الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

تبون: “صفقت للمنتخب المغربي لتشريفه الكرة المغاربية والعربية”

2022-12-30 / 17:37
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هبة بريس

أشاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بأداء المنتخب الوطني المغربي بمونديال قطر.

وقال تبون في حوار مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية: “طبعا… صفقت للمنتخب المغربي لتشريفه الكرة المغاربية والعربية في المونديال”.

وأضاف الرئيس الجزائري قائلا “الشعب المغربي أيضا صفق لنا لإحرازنا التاج الإفريقي”.

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‫3 تعليقات

  1. النفاق في ابهى حلته
    يملون عليه الكابرنات مايقوله
    لينا بحاجة الى تصفيقاتك

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