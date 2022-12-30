الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

تبون: “صفقت للمنتخب المغربي لتشريفه الكرة المغاربية والعربية”

2022-12-30 / 17:37
32
هبة بريس

أشاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بأداء المنتخب الوطني المغربي بمونديال قطر.

وقال تبون في حوار مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية: “طبعا… صفقت للمنتخب المغربي لتشريفه الكرة المغاربية والعربية في المونديال”.

وأضاف الرئيس الجزائري قائلا “الشعب المغربي أيضا صفق لنا لإحرازنا التاج الإفريقي”.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
7

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تبون يعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بديلا لـ”الحرب”

تبون يعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بديلا لـ”الحرب”

2022-12-30 / 18:37
Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم “الصفقات العمومية”

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم “الصفقات العمومية”

2022-12-29 / 16:22
Photo of أخنوش يستعرض إنجازات حكومته ويؤكد: “السنة الجارية لم تكن يسيرة”

أخنوش يستعرض إنجازات حكومته ويؤكد: “السنة الجارية لم تكن…

2022-12-29 / 15:26
Photo of إسرائيل تشكر المغرب على حماية اليهود من المحرقة

إسرائيل تشكر المغرب على حماية اليهود من المحرقة

2022-12-28 / 20:01
Photo of ” شان الجزائر” …” انسحابات ” تهدد البطولة الكروية

” شان الجزائر” …” انسحابات ” تهدد البطولة الكروية

2022-12-28 / 18:51
Photo of السكوري يسلم رئيس ليبيريا رسالة ملكية

السكوري يسلم رئيس ليبيريا رسالة ملكية

2022-12-28 / 16:00
Photo of المغرب-لجنة نهر ميكونغ.. إحداث مركز للتكوين خاص بمهن تدبير المياه

المغرب-لجنة نهر ميكونغ.. إحداث مركز للتكوين خاص بمهن تدبير…

2022-12-28 / 14:58
Photo of الميراوي: “نعمل على وضع معايير ناجعة لانتقاء أفضل الكفاءات في المباريات”

الميراوي: “نعمل على وضع معايير ناجعة لانتقاء أفضل الكفاءات…

2022-12-28 / 11:02
Photo of إسرائيل تشكر المغرب على حماية اليهود أثناء الهولوكوست

إسرائيل تشكر المغرب على حماية اليهود أثناء الهولوكوست

2022-12-28 / 10:04
Photo of الاتحاد الأوربي يوافق على اعتماد العمراني سفيرا للرباط ببروكسيل

الاتحاد الأوربي يوافق على اعتماد العمراني سفيرا للرباط ببروكسيل

2022-12-27 / 19:23

‫32 تعليقات

  3. باينة اوكان بصح اوكان دار تدوينة
    يقول فيها مليون ونص مليون مبروك للمنتخب المغربي

  11. ايييه صفق لينا ولكن إمتا واش ماللي ربحنا ولا ماللي خسرنا مع صحابوا فالنصف !!؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق