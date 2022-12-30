تبون: “صفقت للمنتخب المغربي لتشريفه الكرة المغاربية والعربية”
هبة بريس
أشاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بأداء المنتخب الوطني المغربي بمونديال قطر.
وقال تبون في حوار مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية: “طبعا… صفقت للمنتخب المغربي لتشريفه الكرة المغاربية والعربية في المونديال”.
وأضاف الرئيس الجزائري قائلا “الشعب المغربي أيضا صفق لنا لإحرازنا التاج الإفريقي”.
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32 تعليقات
كذاب صفق لفرنسا لما منعتنا من الوصول للنهائي
كون صفق كون تبع مدير القناة لي طردوه
باينة اوكان بصح اوكان دار تدوينة
يقول فيها مليون ونص مليون مبروك للمنتخب المغربي
كذااااااب 😂😂 وحنا ممحتاجينش للتصفيق ديالو.
شنقريحة فخبارو بلي صفقتي
وخا نشوفو بعيني ما نثيقش هههههه
بتوقيف مدير قناة و تشجيع فرنسا
مسيلمة الكذاب كلامه كله كذب
كن صفق كن جرا عليه شنقريحة هههه لا حاجة لنا بتصفيقه
منافق سياسته قديمة بزاف
ايييه صفق لينا ولكن إمتا واش ماللي ربحنا ولا ماللي خسرنا مع صحابوا فالنصف !!؟؟
لا اصدقه….وأظنه كاذب