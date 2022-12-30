تنكيس الأعلام في مقر “الفيفا” حدادا على رحيل بيليه

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الجمعة، عن تنكيس الأعلام في مقرة بمدينة زيورخ السويسرية، وذلك حدادا على رحيل الأسطورة البرازيلي بيليه.

وتوفي بيليه أمس الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع سرطان القولون.

ونشر “الفيفا”، فيديو على حسابه في موقع “تويتر” يظهر تنكيس الأعلام في مقره بزيورخ.

وكان بيليه قد تم تشخيصه في عام 2021، بإصابته بسرطان القولون، الذي تفاقم معه بالأسابيع الأخيرة، قبل أن يتوفى أمس.

ويعد بيليه من أبرز أساطير كرة القدم وأشهرهم رفقة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، حيث حقق الكثير من الإنجازات مع منتخب بلاده البرازيلي، ويعتبر “الجوهرة السوداء” اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970).

واختير بيليه أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويعتبره كثر أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، ويعد هذا المراوغ الفتاك الذي ساهم بولادة “كرة السامبا” بمثابة “كنز وطني” في البرازيل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0