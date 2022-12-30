وزارة الصحة: تسجيل 2500 مستلزم طبي جديد بمديرية الأدوية والصيدلة

2022-12-30 / 14:36
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هبة بريس

أعطت اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية الموافقة الإيجابية على تسجيل 2500 مستلزم طبي جديد، بعد دراسة وتقييم هذه الملفات من طرف خبراء اللجنة الوطنية وأطر مديرية الأدوية والصيدلة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية، أمس الخميس بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قصد التداول وإبداء الرأي في ملفات تسجيل المستلزمات الطبية.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه ” بعد الدراسة المعمقة لعدد من الملفات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خلصت اللجنة الوطنية الاستشارية إلى إعطاء الموافقة الإيجابية على تسجيل حوالي 2500 مستلزم طبي جديد .. “.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأمر يأتي تماشيا مع متطلبات تعميم التغطية الصحية الهادفة إلى تحسين الخدمة الصحية عن طريق تسهيل الولوج إلى مستلزمات طبية ذات جودة عالية.

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