سعد لمجرد عن حفله بمصر: “مش هنساه في حياتي أبدا”

نجلاء مزيان

أعرب النجم المغربي سعد لمجرد عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام” عن سعادته الكبيرة عقب نجاح حفله الذي أحياه ليلة أمس بشرم الشيخ.

وتقاسم النجم المغربي مع متابعيه بذات المنصة مقطع فيديو، يقدم من خلاله شكره إلى جمهور المصري قائلا:”شكرًا شرم الشيخ جدًا.. كانت حفلة مش هنساها في حياتي أبدًا”.

و واصل المتحدث ذاته:”شكرًا على كل لحظة حلوة عشناها معاكم، أتمنى أشوفكم قريبًا، بحبكم جدًا ومفيش حاجة هتغير ده”.

وأضاف في تدوينة أخرى:”الليلة إن شاء الله نشوف فيديو شرم الشيخ الجميلة مع بعض”.

وقدم النجم المغربي سعد لمجرد،حفلا متميزا في مدينة شرم الشيخ بمناسبة نهاية عام 2022، وذلك ضمن فعاليات رأس السنة الميلادية في مصر، حيث حرص على غناء باقة متنوعة من أفضل أغانيه.

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