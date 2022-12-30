الجامعة تعتمد كرة جديدة موحدة بشكل رسمي في البطولة الاحترافية

2022-12-30 / 13:33
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هبة بريس ـ رياضة 

سعيا منها نحو الترويج الأمثل للقيمة التجارية للبطولة الاحترافية 1 و 2، وترسيخ هويتها المرئية، ستعتمد العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، تحت إشراف الجامعة الملكية المغرية لكرة القدم، نوعا وحيدا للكرات الرسمية المستعملة خلال المسابقتين الرئيسيتين اللتين تنظمهما.

و وفق بلاغ للجامعة، فسيتم اعتماد الكرة الجديدة اعتبارًا من الدورة الحادية عشرة للبطولة الاحترافية 1 ومن الدورة السادسة عشرة من البطولة الاحترافية 2 للموسم الرياضي الحالي.​

وبالتالي ، سيتم ربط العلامة التجارية PUMA بالمسابقتين الرسميتين التي تنظمهما العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ، والتي تساهم في الحفاظ على التنافس النزيه بين الأندية.​

وفي هذا المجال، فإن الأندية المنضوية تحت لواء العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ستحصل على حصة من الكرات موزعة على النحو التالي:​
– 40 كرة لأندية القسم الأول،
– 30 كرة لأندية القسم الثاني،
​ – 50 كرة مخصصة للفئات الصغرى لجل الاندية

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