الجامعة تعتمد كرة جديدة موحدة بشكل رسمي في البطولة الاحترافية
هبة بريس ـ رياضة
سعيا منها نحو الترويج الأمثل للقيمة التجارية للبطولة الاحترافية 1 و 2، وترسيخ هويتها المرئية، ستعتمد العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، تحت إشراف الجامعة الملكية المغرية لكرة القدم، نوعا وحيدا للكرات الرسمية المستعملة خلال المسابقتين الرئيسيتين اللتين تنظمهما.
و وفق بلاغ للجامعة، فسيتم اعتماد الكرة الجديدة اعتبارًا من الدورة الحادية عشرة للبطولة الاحترافية 1 ومن الدورة السادسة عشرة من البطولة الاحترافية 2 للموسم الرياضي الحالي.
وبالتالي ، سيتم ربط العلامة التجارية PUMA بالمسابقتين الرسميتين التي تنظمهما العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ، والتي تساهم في الحفاظ على التنافس النزيه بين الأندية.
وفي هذا المجال، فإن الأندية المنضوية تحت لواء العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ستحصل على حصة من الكرات موزعة على النحو التالي:
– 40 كرة لأندية القسم الأول،
– 30 كرة لأندية القسم الثاني،
– 50 كرة مخصصة للفئات الصغرى لجل الاندية