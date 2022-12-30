فضيحة..مستشار جماعي يبتر إبهام رئيس مصلحة بمجلس مقاطعة زواغة بفاس

ع محياوي - هبة بريس

علمت “ هبة بريس” ان أحد منتخبي فريق التقدم والاشتراكية بمجلس مقاطعة زواغة بفاس قام ببتر إبهام رئيس مصلحة الأشغال عن طريق عضة قوية مما استدعى نقل الموظف بصفة استعجالية في وضعية حرجة لمصحة خاصة بالمدينة قصد اصلاح ما يمكن إصلاحه وتلقي الاسعافات الضرورية.

ذات المصدر كشف أن الأطقم الطبية التي عاينت الضحية قالت ان نسبة نجاح العملية تبقى 50 في المائة .

لم يكن أحدا يتوقع ان ينزل منتخب جماعي إلى مستوى استعمال أسنانه في مهاجمة موظف وتحويلها إلى سلاح ابيض للفتك بالناس.

وعلى خلفية هذا الحادث المؤلم والمخزي في نفس الوقت ، علق بعض المتابعين بالقول ” عندما ينزل المنتخب الجماعي إلى مستوى استعمال العنف اللفظي أو الجسدي؛ فاعلم أنه متطفل على السياسة وعلى تدبير الشأن العام واعلم ان رأسه فارغ من كل فكر مجتمعي، وأن الخلفية التي جاءت به إلى الشأن المحلي لا تتجاوز سقف المصلحة الذاتية .

ليبقى السؤال مطروحا …؟ ما هو موقف وزارة الداخلية من مثل هذه التصرفات لمنتخبي فاس.

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