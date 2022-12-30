نادي فيورنتينا يصدم الراغبين في استقدام سفيان أمرابط

2022-12-30 / 11:35
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هبة بريس - وكالات

كشفت مصادر صحافية إيطالية، عن موقف المسؤولين وأصحاب القرار في نادي فيورنتينا، من بيع النجم المغربي سفيان أمرابط، بعد اقتران مستقبله بعدد لا بأس به من عمالقة الدوري الإنكليزي وأثرياء القارة العجوز، في مقدمتهم ليفربول وباريس سان جيرمان وأندية أخرى بنفس الوزن.

وقالت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” في تقرير خاص، إن إدارة الفيولا، لا تعتزم التخلي عن قلب الفريق النابض، على الأقل في سوق الانتقالات الشتوية، التي ستفتح أبوابها مع أول ساعات العام الجديد.

وأفاد نفس المصدر، بأن المسؤولين في فيورنتينا، لن يكتفوا يتجاهل العروض، التي تنهال على صاحب الـ26 عاما، من قبل حتى عودته من كأس العالم، ومحتمل أن تتضاعف في المستقبل القريب، بل يفكرون بشكل جدي في تفعيل البند السحري في عقده، والذي يتيح لنادي فلورنسا، تمديد عقد اللاعب لموسم إضافي، وذلك قبل بداية موسمه الأخير 2023-2024.

وأرجع التقرير سبب اتجاه الإدارة لخيار تمديد عقد أمرابط لموسم آخر تلقائيا، أولا لقطع الطريق على العمالقة والأثرياء الطامعين في رابع المونديال، ثانيا لضمان عدم التلاعب بقيمته السوقية، أو استغلال ثغرة اقترابه من الدخول في موسمه الأخير، من أجل تقليل سعره في السوق الصيفية، دون استبعاد حدوث قفزات جديدة في قيمته السوقية، حال أنهى الموسم بالنسخة العالمية التي كان عليها في كأس العالم.

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تعليق واحد

  1. لي اليقين إن تقدّم اتحاد واد زم كمنافس على استقدامه كمحترف في النادي وبدون منازع و أمام الأندية الثرية في القارة العجوز سيستسلم لمرابط الى القيمة السوقية التي يقدما له اتحاد واد زم الى جانب الامتيازات الاخرى

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