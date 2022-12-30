تصل ل 300 درهم.. هاته قيمة الضرائب التي ستطبق على المنتجات المحتوية على السكر

2022-12-30 / 11:42
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ابتداءا من فاتح يناير 2023، سيتم فرض مبالغ مختلفة على الضريبة على الاستهلاك الداخلي لعدد من المنتجات و في مقدمتها تلك التي تحتوي على السكر.

و حسب ما تضمنه قانون المالية، فسيتم فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك لعدد من المنتوجات المحتوية على السكر تتراوح بين 12 و 300 درهم عن كل 100 كيلوغرام.

الجدول التالي يوضح بالتفصيل قيمة الضرائب الجديدة المفروضة على المنتوجات المحتوية على نسب مختلفة من السكر:

 

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تعليق واحد

  1. و في نهاية المطاف المواطنون هم من سيدفعنون الزيادات الضريبية من جيوبهم اما الشركات فهي خلقت للربح

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