جامعة لقجع تعزي في وفاة أسطورة كرة القدم “بيليه”
هبة بريس
وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تعزية في وفاة أسطورة كرة القدم بيليه.
وجاء في تعزية الجامعة “يتقدم السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، واسرة كرة القدم المغربية بخالص العزاء والمواساة لعائلة الراحل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو “بيلي” اسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية الذي وافته المنية يومه الخميس 29 دجنبر 2022، والى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الراحل بالرحمة والمغفرة وان يلهم اهله الصبر والسلوان.”
وتوفي بيليه يوم أمس الخميس، عن عمر يناهر 82 سنة.
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10 تعليقات
الكافر الميت على كفره لا رحمة و لا مغفرة له من الله…جزاءه جهنم وبئس المصير
بيليه أفضل لاعب في التاريخ كرة القدم بدون منازع..
الى رحمة الله أيها الملك المتربع على عرش كرة القدم ستبقى حيا في أرواحنا وقلوبنا وداعا بيليه ..
وداعا الاسطورة بيليه كنت افضل لاعب ..
الاسطورة الحقيقية الذي لن يتكرر ابدا هو سيدنا و حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفيعنا ..
كل من عليها فان هم السابقون ونحن الاحقون انا لله وانا اليه راجعون رحمة الله عليه ..
بيلييه هو الاسطورة الحقيقية بعالم كرة القدم ..
إنه إنسان رائع ومتواضع حتى في أخلاقه نطلب من الله له الرحمة ..
افضل اسطورة تاريخ كرة القدم البرازيلي والارجنتيني بيليه . ومارادونا ..
اللهم ارحمهم واغفر لهم..