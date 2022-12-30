جماعة الحاجب تطبق دورية وزارة الداخلية في شأن استعمال مركبات الدولة

2022-12-30 / 10:20
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ع.محياوي/ هبة بريس

عاينت هبة بريس قيام مصالح جماعة الحاجب بركن مركبات وآليات الجماعة بأماكنها الخاصة ومنع استعمالها خارج اوقات العمل ..

ويأتي هذا الإجراء التي قامت به جماعة الحاجب في إطار تفعيل بنود ومقتضيات دورية وزارة الداخلية التي تقضي بمنع استعمال سيارات وآليات الدولة لأغراض شخصية أو استعمالها خارج اوقات العمال وخلال أيام عطلة نهاية الاسبوع .

جدير بالذكر أنه نظرا للاستعمال المفرط لسيارات الدولة خارج اوقات العمل ولأغراض خاصة ، قامت وزارة الداخلية بتعميم دورية على ولاة وعمال مختلف العمالات والاقاليم بجهات المملكة تدعوهم فيها الى ضرورة الحرص على تطبيق مقتضيات الدورية واحترامها والزام مجالس الجماعات التربية باحترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل ومنع استعمال اليات ومركبات الجماعة خارج اوقات العمال او استعمالها لأغراض خصوصية ، وضرورة الحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك، إضافة إلى اعتماد آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الجماعة ومسك دفتر خاص بشكل دقيق ومضبوط يحدد بوضوح عدد الكيلومترات المسجلة بالعداد وكذا كمية الوقود المستهلكة
وتطبيقا لمقتضيات هذه الدورية قامت جماعة الحاجب بجهة فاس مكناس الجماعة بالتجاوب مع هذه المقتضيات من خلال اقدام رئيس مجلسها حكيم وحيد على منع استعمال سيارات الجماعة ومركباتها خارج اوقات العمال أو لأغراض خاصة ، وهو الأمر الذي عاينته هبة بريس ، حيث تم ركن جميع سيارات الجماعة في أماكنها الخاصة التزاما من الجماعة بمقتضيات دورية وزارة الداخلية.
ويأمل عدد كبير من الملاحظين أن تحذو باقي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية حذو جماعة الحاجب .

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