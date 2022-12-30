الرباط.. إيقاف 37 شخصا على خلفية مباراة الوداد والجيش

هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الرباط على هامش مباراة كرة القدم التي جمعت، يوم الخميس 29 دجنبر الجاري، بين فريقي الجيش الملكي والوداد البيضاوي، عن توقيف 37 شخصا، وذلك للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب الرياضي وحيازة أسلحة بيضاء والتراشق بالحجارة المقرون بإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.

وقد جاءت هذه التدخلات الأمنية في أعقاب المباراة التي شهدت بعض أعمال الشغب، مسجلة خسائر مادية لحقت بسيارتين تابعتين للأمن الوطني، علاوة على إصابة ستة من عناصر القوات العمومية بجروح خفيفة تلقو على إثرها العلاجات الضرورية بالمستشفى.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، فيما تتواصل إجراءات البحث لتشخيص هويات باقي المتورطين في أعمال الشغب التي ارتكبت عند نهاية هذه المباراة.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8