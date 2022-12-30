الرباط.. إيقاف 37 شخصا على خلفية مباراة الوداد والجيش
أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الرباط على هامش مباراة كرة القدم التي جمعت، يوم الخميس 29 دجنبر الجاري، بين فريقي الجيش الملكي والوداد البيضاوي، عن توقيف 37 شخصا، وذلك للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب الرياضي وحيازة أسلحة بيضاء والتراشق بالحجارة المقرون بإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.
وقد جاءت هذه التدخلات الأمنية في أعقاب المباراة التي شهدت بعض أعمال الشغب، مسجلة خسائر مادية لحقت بسيارتين تابعتين للأمن الوطني، علاوة على إصابة ستة من عناصر القوات العمومية بجروح خفيفة تلقو على إثرها العلاجات الضرورية بالمستشفى.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، فيما تتواصل إجراءات البحث لتشخيص هويات باقي المتورطين في أعمال الشغب التي ارتكبت عند نهاية هذه المباراة.
10 تعليقات
ماذا نستفيد من كرة القدم سوى المشاكل وكسر ممتلكات الدولة ..
تحية وتقدير لكل الأجهزة الأمنية على تفاعلها السريع ..
اغلب من يحدث الشغب داخل الملاعب هم القاصرين والجانحين وذوي السوابق العدلية..
لازلنا لم تتوفر بعد عن الروح الرياضية والوطنية اتجاه المرافق وممتلكات الملاعب ولا نعرف سوى التخريب ..
غياب التربية والسلوك العدواني يجعل الشباب المراهق يتعامل بوحشية اتجاه الرياضة..
جمهور الجيش الملكي والودادي عدواني ..
الرياضة سلوك وأخلاق ..
يجب الزج بكل متورط في الشغب بالسجن دون رحمة ولا رأفة..
على جميع المشجعين تغيير سلوكهم اتجاه الملاعب ..
لأجل تعامل الدول مع المغرب في جميع المجالات ،الشعب معني بالأمر. فيجب تحسين صورة المغرب والمغاربة بالمعاملة والإبداع.