أكادير: حجز 270 نرجيلة وسحب تراخيص المستغلين ومتابعتهم قضائيا

2022-12-30 / 09:57
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أحمد وزروتي - هبة بريس

قامت السلطات المحلية للملحقة الإدارية الرابعة باكادير وباشراف من قائد الملحقة و أعوان السلطة رفقة عناصر الامن الوطني، وبحضور عناصر الشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لأكادير، بحملة واسعة لمكافحة مقاهي الشيشا المتواجدة بحي الداخلة طيلة أيام الأسبوع الجاري.

وقد مكنت هذه العمليات، والتي استهدفت مجموعة من المحلات ، حسب مصادر هبة بريس، من حجز حوالي 270 قنينة نرجيلة ومستلزماتها وإيداعها بالمحجز البلدي لأكادير، فضلا عن تحرير محاضر قضائية في حق مسيري هذه المحلات العمومية.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات الرامية إلى محاربة ظاهرة “الشيشة” ذات الأثر السلبي على الصحة والسكينة العامة في أفق إغلاق جميع المقاهي المتواجدة بالأحياء السكنية، والتي تكون غالبا موضوع شكايات مرفوعة من طرف الساكنة، حيث سيتم سحب جميع رخص الاستغلال بهذه المنطقة.

و قد استبشرت ساكنة الملحقة الرابعة بأكادير بهذه العملية في. إطار محاربة المظاهر غير الأخلاقية و اللاتربوية الناتجة عن انتشار مقاهي الشيشا .

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تعليق واحد

  1. غريب أدوات يباح بيعها في الإمارات ويمنع استعمالها في المقاهي.النرجيلة لها أضرار على صحة مدخنيها مثل السجارة والمكيف ومما يدعو الغرابة ان نجد السيسي الذي يستعمل لتدخين الكيف يباع في الأسواق القروية دون مانع كما نجد الوريقات التي يدخن فيها الحشيش تباع عند البقال .

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