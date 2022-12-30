تقرير: تراجع أسعار صناعة الأغذية والملابس بالمغرب

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع ” الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل انخفاضا قدره 0,2 في المائة خلال شهر نونبر 2022 مقارنة مع شهر أكتوبر 2022.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني أن هذا الانخفاض نتج بالخصوص عن تراجع الأسعار بنسبة 1,2 في المائة في قطاع « التعدين »، وبنسبة 0,6 في المائة في « الصناعات الغذائية » و »صناعة الملابس »، وبنسبة 0,1 في المائة في « الصناعة الكيماوية »، وبنسبة 0,3 في المائة في « صناعة النسيج » و »صناعة المشروبات ».

كما يعزى أيضا إلى تزايد الأسعار بنسبة 3 في المائة في « صنع الآلات والتجهيزات » وبنسبة 0,3 في المائة في « صنع الأجهزة الكهربائية ».

أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات « الصناعات الاستخراجية » و »إنتاج وتوزيع الكهرباء » و »إنتاج وتوزيع الماء »، فقد عرفت استقرارا خلال شهر نونبر 2022

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