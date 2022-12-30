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طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-12-30 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، استمرار الطقس البارد نسبيا مع جريحة محلية فوق كل من مرتفعات الأطلس،الريف، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي للبلاد، هضاب الفوسفاط ومنطقة السايس، فضلا عن نزول أمطار أحيانا رعدية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما مرفوقة بتناثر غبار فوق الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04- و04 درجات بالأطلس، وما بين 00 و07 درجات بالريف، المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط، وكذا السفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 6 و12 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بالمقارنة مع درجات الحرارة المسجلة يوم أمس.

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