رونالدو عن رحيل الملك .. “تعازي الحارة للبرازيل”
هبة بريس _ رياضة
قدم نجوم الكرة حول العالم، الخميس، تعازيهم للبرازيل ولعشاق الكرة عقب الإعلان عن وفاة أسطورة الكرة، بيليه.
وقال اللاعب البرازيلي، رونالدو عبر إنستغرام: “حيث وصل بيليه، مكث. لم يغادر القمة أبدا، تركنا اليوم. ملك كرة القدم – رقم واحد. الأعظم في كل الأوقات”.
وأضاف “اختلط حزن الفراق بالفخر العظيم للتاريخ المكتوب. يا له من امتياز أن أتبعك يا صديقي. موهبتك هي مدرسة يجب أن يمر بها كل لاعب. إن إرثه يتجاوز الأجيال. وهذه هي الطريقة التي ستعيش بها. اليوم ودائما، سنحتفل بك”.
واختتم “شكرا لك يا بيليه. ارقد في سلام”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
9 تعليقات
بيليه هو ملك كرة القدم في العالم والذي أعطى للبرازيل هيبة وقوة ..
اسطوره لن يكررها الزمن افضل لاعب كرة قدم عبر التاريخ ..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب العالمين..
وفاة واحد من أساطير كرة القدم والملقب يملك الكرة..
بيليه في تصريح سابق سألعب كرة القدم مع مارادونا في السماء الحلم قد تحقق ..
اساطير رحلوا عنا الى دار البقاء لن ننساهم ابدا ..
رحمة الله تعالى عنه اللهم فان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئ لتجاوز عنه..
تعازينا الحارة للشعب البرازيلي في وفاة بيليه..
ستظل في الأذهان بيليه ..