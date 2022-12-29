رونالدو عن رحيل الملك .. “تعازي الحارة للبرازيل”

هبة بريس _ رياضة

قدم نجوم الكرة حول العالم، الخميس، تعازيهم للبرازيل ولعشاق الكرة عقب الإعلان عن وفاة أسطورة الكرة، بيليه.

وقال اللاعب البرازيلي، رونالدو عبر إنستغرام: “حيث وصل بيليه، مكث. لم يغادر القمة أبدا، تركنا اليوم. ملك كرة القدم – رقم واحد. الأعظم في كل الأوقات”.

وأضاف “اختلط حزن الفراق بالفخر العظيم للتاريخ المكتوب. يا له من امتياز أن أتبعك يا صديقي. موهبتك هي مدرسة يجب أن يمر بها كل لاعب. إن إرثه يتجاوز الأجيال. وهذه هي الطريقة التي ستعيش بها. اليوم ودائما، سنحتفل بك”.

واختتم “شكرا لك يا بيليه. ارقد في سلام”.

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