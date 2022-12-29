Portugal's Cristiano Ronaldo is congratulated by Pele as FIFA President Sepp Blatter (R) looks on after being awarded the FIFA Ballon d'Or 2013 in Zurich January 13, 2014. Portugal and Real Madrid forward Cristiano Ronaldo was named the world's best footballer for the second time on Monday, preventing his great rival Lionel Messi from winning the award for a fifth year in a row. REUTERS/Arnd Wiegmann (SWITZERLAND - Tags: SPORT SOCCER)

رونالدو عن رحيل الملك .. “تعازي الحارة للبرازيل”

2022-12-29 / 22:09
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هبة بريس _ رياضة

قدم نجوم الكرة حول العالم، الخميس، تعازيهم للبرازيل ولعشاق الكرة عقب الإعلان عن وفاة أسطورة الكرة، بيليه.

وقال اللاعب البرازيلي، رونالدو عبر إنستغرام: “حيث وصل بيليه، مكث. لم يغادر القمة أبدا، تركنا اليوم. ملك كرة القدم – رقم واحد. الأعظم في كل الأوقات”.

وأضاف “اختلط حزن الفراق بالفخر العظيم للتاريخ المكتوب. يا له من امتياز أن أتبعك يا صديقي. موهبتك هي مدرسة يجب أن يمر بها كل لاعب. إن إرثه يتجاوز الأجيال. وهذه هي الطريقة التي ستعيش بها. اليوم ودائما، سنحتفل بك”.

واختتم “شكرا لك يا بيليه. ارقد في سلام”.

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‫9 تعليقات

  5. بيليه في تصريح سابق سألعب كرة القدم مع مارادونا في السماء الحلم قد تحقق ..

  7. رحمة الله تعالى عنه اللهم فان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئ لتجاوز عنه..

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