وفاة “بيليه ” ..الطب يحدد الأسباب
أكد تقرير طبي نشرته رويترز، الخميس، أن أسطورة الكرة البرازيلي، بيليه، توفي بسبب “فشل في أعضاء جسده”.
وكان نجم الكرة يتلقى العلاج، حيث نقل إلى المستشفى في ساو باولو في 29 نوفمبر بسبب ما وصفه فريقه الطبي بإعادة تقييم علاجه الكيميائي، الذي يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون في سبتمبر 2021.
وذكر التقرير الطبي أن “بيليه توفي الساعة 3:27 مساء بالتوقيت المحلي بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب سرطان القولون”.
ويعتبر كثيرون إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، 82 عاما، أفضل لاعب كرة قدم في العالم في التاريخ.
وأعلنت ابنته، كيلي ناسيمنتو، خبر وفاته في منشور مؤثر عبر حسابها على إنستغرام، أرفقته بالقول: “نحبك بلا حدود، ارقد في سلام”.
ونشر حساب اللاعب الرسمي على إنستغرام أن “الإلهام والحب شكلا رحلة الملك بيليه الذي توفي بسلام اليوم”.
10 تعليقات
ميسيى ماردونا بيليه هم صناع التاريخ اعظم ثلاثة لاعبين في مر التاريخ بدون ادنا شك..
كان إنسان رائع حتى في أخلاقه و تواضعه نطلب من الله له الرحمة والمغفرة..
وداعاً يابيلية احد أفضل لاعب في التاريخ ..
اسطورة كرة القدم البرازيلي يغادرنا الى دار البقاء.اللهم ارحمه..
بيليه واحد من افضل هدافي البرازيل الذين لن يكررها الزمن ..
نقدم تعازينا الحارة للشعب البرازيلي على وفاة أسطورة كرة القدم..
بيليه كان معروف يملك الكرة البرازيلية..
لكل اجل كتاب توفي عن عمر اكثر من 80 سنة اللهم أرحمه واغفر له..
اسطورة كرة القدم والجيل الكلاسيكي بيليه كان افضل واخطر هدافي البرازيل..
تعازينا الحارة لعائلة بيليه وكل الشعب البرازيلي..