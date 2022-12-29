وفاة “بيليه ” ..الطب يحدد الأسباب

هبة بريس

أكد تقرير طبي نشرته رويترز، الخميس، أن أسطورة الكرة البرازيلي، بيليه، توفي بسبب “فشل في أعضاء جسده”.

وكان نجم الكرة يتلقى العلاج، حيث نقل إلى المستشفى في ساو باولو في 29 نوفمبر بسبب ما وصفه فريقه الطبي بإعادة تقييم علاجه الكيميائي، الذي يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون في سبتمبر 2021.

وذكر التقرير الطبي أن “بيليه توفي الساعة 3:27 مساء بالتوقيت المحلي بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب سرطان القولون”.

ويعتبر كثيرون إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، 82 عاما، أفضل لاعب كرة قدم في العالم في التاريخ.

وأعلنت ابنته، كيلي ناسيمنتو، خبر وفاته في منشور مؤثر عبر حسابها على إنستغرام، أرفقته بالقول: “نحبك بلا حدود، ارقد في سلام”.

ونشر حساب اللاعب الرسمي على إنستغرام أن “الإلهام والحب شكلا رحلة الملك بيليه الذي توفي بسلام اليوم”.

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