“نيمار” عن رحيل بيليه ..”حوّل كرة القدم إلى فن”

2022-12-29 / 21:49
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هبة بريس _ رياضة

قال نيمار في منشور عبر حسابه في إنستغرام: “قبل بيليه ، كان الرقم “10” مجرد رقم. قرأتُ هذه العبارة في مكان ما، في مرحلة ما من حياتي. لكن هذه الجملة ، جميلة ، غير مكتملة”.

وأوضح “أود أن أقول إن قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة. غير بيليه كل شيء. حوّل كرة القدم إلى فن، إلى ترفيه”.

وأضاف أن بيليه “أعطى صوتا للفقراء والسود وخاصة: أعطى الرؤية للبرازيل. كرة القدم والبرازيل رفعتا مكانتهما بفضل الملك!”.

واختتم قائلا “لقد رحل ، لكن سحره سيبقى. بيليه أبدي !!”

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