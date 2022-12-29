ميسي يعرب عن حزنه بوفاة بيليه

2022-12-29 / 21:41
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هبة بريس

قدم نجم كأس العالم، ليونيل ميسي، تعازيه، الخميس، برحيل الأسطورة البرازيلي، بيليه.

ونشر ميسي عبر حسابه في إنستغرام عددا من الصور أرفقت بعبارة “ارقد بسلام يا بيليه”.

وكان الأسطورة، بيليه، قد هنأ قائد المنتخب الأرجنتيني، ميسي، بعد فوز “راقصي التانغو” بلقب كأس العالم على حساب المنتخب الفرنسي

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‫12 تعليقات

  1. 3 كأس العالم يكفي ان يكون أفضل لاعب عبر التاريخ
    ومن بعده ماردونا 2 وهناك كثير من حقق كأس العالم
    مره واحده زيدان يأتي في المركز 3

  2. بخلاف كاس العالم
    ارقام عادية جدا جدا ولا يرقى لمستوى مرشحين الافضل بالتاريخ

  5. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ

  7. لم أشاهده لكن تاريخه كان كافيًا لمعرفته جيدًا، ملك كرة القدم يرحل عن هذا العالم… 😞
    وداعا بيليه.. وداعا “الجوهرة السوداء”

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