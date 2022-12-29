ميسي يعرب عن حزنه بوفاة بيليه

هبة بريس

قدم نجم كأس العالم، ليونيل ميسي، تعازيه، الخميس، برحيل الأسطورة البرازيلي، بيليه.

ونشر ميسي عبر حسابه في إنستغرام عددا من الصور أرفقت بعبارة “ارقد بسلام يا بيليه”.

وكان الأسطورة، بيليه، قد هنأ قائد المنتخب الأرجنتيني، ميسي، بعد فوز “راقصي التانغو” بلقب كأس العالم على حساب المنتخب الفرنسي

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