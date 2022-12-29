“أستاذ ميدلت “…هذه تطورات حالته الصحية

هبة بريس _ عياش ع

علم من مصدر طبي ان ، الوضعية الصحية لأستاذ تونفيت، الذي كان قد تم إنقاذه ليلة الإثنين 26 دجنبر، بعدما كان قد سقط بجبل المعسكر، ماضية في التحسن

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وقال مصدرنا ان الاخير خضع يوم أمس الأربعاء لعملية جراحية على مستوى فك اليد، بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس

وكشف مصدرنا ان الحالة الصحية للأستاذ في تحسن مستمر وعليه تم الاكتفاء بعملية جراحية واحدة على مستوى اليد في الوقت الذي كان مطروحا اجرائه عملية ثانية على مستوى الرجل

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