بعد الغياب الاضطراري …الملتقى الدولي للفلاحة يعود إلى مكناس

2022-12-29 / 20:46
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هبة بريس _ عياش ع

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تنظيم الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب من 02 إلى 07 ماي المقبل بمكناس، تحت شعار “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه ، أنه بعد غياب لمدة ثلاث سنوات بسبب الوضع الصحي المرتبط بوباء كوفيد-19، ستستضيف مدينة مكناس الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي سينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وأضاف المصدر أن الملتقى، الذي يعد من بين أكبر الأحداث الدولية المخصصة للفلاحة والفاعلين في القطاع الفلاحي، سيمتد على مساحة 18 هكتار، منها 11 هكتار مغطاة. ومن المنتظر أن يستقبل حوالي 900 ألف زائر و1400 عارض و65 دولة مشاركة.

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