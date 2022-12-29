في قضية اغتصاب طفلة .. 7 سنوات سجنا للأب وزوجته بفاس

2022-12-29 / 20:34
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هبة بريس _ عياش ع

علم من مصادر جيدة الإطلاع ان غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قالت كلمتها في قضية اغتصاب الطفلة إيمان البالغة من العمر 13سنة

وقالت ذات المصادر انه تمت مآخدة والد الضحية وزوجته بالحبس النافذ وقضت بـ5 سنوات سجنا نافذا لزوجة والد الطفلة ووالدها بسنتين حبسا نافذا، وذلك بعد متابعتهما بتهم “هتك عرض قاصر بالعنف وفبركة وقائع للتغطية على الفاعلين الحقيقيين في قضية الاعتداء الجنسي على الطفلة إيمان“.

ويعرف مسبقا أن ملف الطفلة إيمان تفجر على يد جمعية حقوقية بفاس ؛ الأخيرة التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في ملف الطفلة، بعد ان اتهمت إيمان عمها باغتصابها، بينما تراجعت بعدها الطفلة عن اتهامها له، وصرحت بحقيقة ما كانت تتعرض له على يد والدها وزوجته.

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