الجزائر: سنرد على طلب المغرب بتوفير رحلة مباشرة في 24 ساعة

2022-12-29 / 19:58
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هبة بريس _ الرباط

أوضح عبد الرزاق سبقاق، وزير الرياضة الجزائري، أنّ الجزائر تلقت طلبا من الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم “كاف” بشأن قرار الجامعة المغربية للعبة التي طالبت بتوفير رحلة مباشرة إلى قسنطينة.

وأضاف سبقاق في تصريح خاص لقناة “بي إن سبورت” القطرية، أن رد السلطات الجزائرية على طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيكون في خضم 24 ساعة.

وكان رشيد أوكالي، رئيس لجنة تنظيم “شان الجزائر 2023″، قد قال في ندوة صحافية عقدها أمس الأربعاء، إن “دفتر الشروط الخاص بتظاهرة رياضية مثل بطولة أفريقيا للاعبين المحلّيين، ينص على أن مُستضيف المنافسة مُلزم بتأمين تنقلات وفود المنتخبات المُشاركة داخل التراب الوطني فقط (كأن ينتقل من العاصمة إلى قسنطينة أو وهران أو عنابة، أو العكس)”.

وتابع رئيس لجنة “تنظيم كأس أفريقيا للاعبين المحليين 2023” المرتقب تنظيمها في مدن جزائرية عدة بين 13 يناير و4 فبراير المقبلين، أنه “لا توجد عبارة توفير خط جوّي مباشر”، موضحا أن “أغلبية المنتخبات المُشاركة ستحل وتنتقل إلى الجزائر قادمة من بلد آخر، وليس عبر خط جوي مباشر ينطلق من بلدها”.

واختتم رئيس لجنة تنظيم “شان” الجزائر 2023 بأن “هيئته تلتزم بِاستقبال حارّ للمنتخبات المُشاركة، وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة حتى تكون ظروف الإقامة جيدة بالجزائر، وذلك بمجرد قدومها إلى أرض الوطن”.

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