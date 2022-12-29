سفيرة إسرائيل في فرنسا تستقيل رفضا لحكومة نتنياهو

2022-12-29 / 19:40
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هبة بريس _ وكالات

باريس: قدّمت السفيرة الإسرائيلية في فرنسا يائيل جيرمان استقالتها الخميس بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة برئاسة بنيامين نتنياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ونشرت جيرمان على تويتر في منتصف النهار رسالة بالعبرية أرسلتها إلى رئيس الحكومة الجديد.

وقالت السفيرة في الرسالة “سياستكم وتصريحات وزراء حكومتكم ونواياكم التشريعيّة تتعارض مع ضميري ورؤيتي ومبادئ إعلان استقلال دولة إسرائيل”.

وأضافت “في ظل هذه الظروف، لا يمكنني الكذب على نفسي والاستمرار في تمثيل سياسة مختلفة جذريًا عن كل ما أؤمن به، ولهذا أقدم لك استقالتي من منصبي سفيرة لإسرائيل في فرنسا”.

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‫2 تعليقات

  2. صهيونية لم تعد ترضى بالصهاينة وتنفض منهم يديها ،والعربان إكتشفوا أخيرا بأن الصهاينة إخوان وليسوا أعداء ،شي غريب.

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