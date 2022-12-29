الجيش الملكي يكبد الوداد هزيمة ثقيلة وينفرد بصدارة البطولة

2022-12-29 / 19:09
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هبة بريس _ رياضة

تفوق فريق الجيش الملكي على ضيفه فريق الوداد الرياضي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ،الخميس، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وأنهى الفريق المضيف الشوط الأول متقدما بهدفين للاشيء، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه في الشوط الثاني بثلاثة أهداف للاشيء..

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‫15 تعليقات

  1. الجيش هذا العام، رجعات الجيش لي تنعرفوها، ماشاء الله نيفوا طلع 4 الفرص لتسجيل ماركوا 3، برافوا

  3. هزيمة مستحقة و الجيش سيقول كلمته أكيد، الناصيري يتحمل كامل المسؤولية في هاته العشوائية التي يعيشها الفريق، ديما وداد

  7. الفرقة كاملة مقاتلة ب جبران بوحدو و عطية الله كولشي خارج التغطية و الحارس صراحة لا يستحق وسام ابدا

  10. نتيجة منطقية بين فريقين الأول استتمر فترة التوقف والتاني غالبا كان لاعيبوه في نزهة

  11. عاد الزعيم و العود أحمد. أما البطل فقد نزع عنه أبو الحروف مد الطاء و بقي البصل. أرجو أن يسترد الوسام الملكي من ذاك الحارس الفاشل؛ لا أداء و لا أخلاق. يا حسرة على وداد الأمة.

  13. باقي بنادم كتفرج في الوداد وهاد التلوث البصري مكاينة غير الرجا الكرة والفراجة ولجرينتا لولا المافيا العائلة وبعض المحسوبين لحاربو هاد النادي العالمي لكنا في القمة الآن

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