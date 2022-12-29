الجيش الملكي يكبد الوداد هزيمة ثقيلة وينفرد بصدارة البطولة
هبة بريس _ رياضة
تفوق فريق الجيش الملكي على ضيفه فريق الوداد الرياضي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ،الخميس، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم.
وأنهى الفريق المضيف الشوط الأول متقدما بهدفين للاشيء، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه في الشوط الثاني بثلاثة أهداف للاشيء..
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15 تعليقات
الجيش هذا العام، رجعات الجيش لي تنعرفوها، ماشاء الله نيفوا طلع 4 الفرص لتسجيل ماركوا 3، برافوا
الجيش الملكي والمنتخب قصة أزلية…يعودان معا ويختفيان معا..
هزيمة مستحقة و الجيش سيقول كلمته أكيد، الناصيري يتحمل كامل المسؤولية في هاته العشوائية التي يعيشها الفريق، ديما وداد
الوداد لعبت بدون حارس
مبروك الانتصار المستحق. ديما وداد
ماتش وخسرناه، مازال فين نعوضو ان شاء الله ♥️💪
الفرقة كاملة مقاتلة ب جبران بوحدو و عطية الله كولشي خارج التغطية و الحارس صراحة لا يستحق وسام ابدا
الوداد كانت ضعييييفة بزاااف و تكناوتي علامة?😏
زعيم يستحق فوز برفو لاعبين المدرب ولكن تصرف غير مقبول من حارس ودادي
نتيجة منطقية بين فريقين الأول استتمر فترة التوقف والتاني غالبا كان لاعيبوه في نزهة
عاد الزعيم و العود أحمد. أما البطل فقد نزع عنه أبو الحروف مد الطاء و بقي البصل. أرجو أن يسترد الوسام الملكي من ذاك الحارس الفاشل؛ لا أداء و لا أخلاق. يا حسرة على وداد الأمة.
كون حرس التگناوتي فكأس العالم كون خسرنا ݣاع الماتشات
باقي بنادم كتفرج في الوداد وهاد التلوث البصري مكاينة غير الرجا الكرة والفراجة ولجرينتا لولا المافيا العائلة وبعض المحسوبين لحاربو هاد النادي العالمي لكنا في القمة الآن
الغالية في صدارة ❤️🖤💚
مبروووك لزعيم الأندية المغربية الفوز على وداد البيضاء بثلاثية نظيفة