الجيش الملكي يكبد الوداد هزيمة ثقيلة وينفرد بصدارة البطولة

هبة بريس _ رياضة

تفوق فريق الجيش الملكي على ضيفه فريق الوداد الرياضي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ،الخميس، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الإحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وأنهى الفريق المضيف الشوط الأول متقدما بهدفين للاشيء، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه في الشوط الثاني بثلاثة أهداف للاشيء..

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