الحكومة: عزيز أخنوش رفع دعوى قضائية ضد برلماني أوروبي

هبة بريس _ الرباط

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة، صحة رفع عزيز أخنوش رئيس الحكومة دعوى قضائية ضد برلماني أوروبي سابق، على خلفية اتهامات بمحاولة الإرشاء.

وفي تفاصيل القضية ؛ ادعى النائب البرلماني أن المملكة حاولت رشوته على هامش مفاوضات صفقة تجارية في مطلع العقد الماضي،

و كان “جوزيه بوفيه ” قد قال لإذاعة “فرانس انتر”، إنه عندما كان مقررا للجنة التجارة الخارجية “في السنوات 2009-2014″، عارض اتفاقية التجارة الحرة “الضارة” التي تتعلق بتجارة الفاكهة والخضروات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وقال إن “وزير الزراعة (حينذاك عزيز أخنوش) لم يتحمل معارضتي لهذا المشروع عرض عليّ إحضار هدية لي في مونبيلييه، في مقهى يكون هادئا”. ورد على سؤال الصحافي هل كان الأمر يتعلق بأموال رد بوفيه “ماذا تريده أن يكون غير ذلك؟”.

ويقول أخنوش في الدعوى التي رفعها، ” إن هذه “اتهامات كاذبة غير مقبولة” و”تعكس حقدا دفينا”.

ورأى محامي اخنوش أوليفييه باراتيللي أن “خوسيه بوفيه يحاول بشكل واضح وغير نزيه الاستفادة من المستجدات القضائية المتعلقة بالبرلمان الأوروبي لإخراج قصص قديمة لا أساس لها من الصحة.

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